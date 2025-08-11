Міністр оборони Польщі: Участь Зеленського у саміті на Алясці була б 'найкращим рішенням'

Польський міністр переконаний, що сьогодні Україна та Росія максимально наблизились до припинення вогню.

Участь президента України Володимира Зеленського у зустрічі Трампа з Путіним буде "найкращим рішенням". Сьогодні припинення вогню "ближче, ніж будь-коли".

Про це заявив очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, інформує агентство PAP.

"Я вважаю, що буде запрошення президенту Зеленському. Сьогодні з'явилася така інформація, що є така ймовірність... Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться", — сказав Косіняк-Камиш.

Польський міністр зауважив, що метою західного світу на чолі зі Сполученими Штатами є "досягнення справедливого і тривалого миру", і Польща "зробить все, щоб такий мир відбувся".

"Я хотів би, щоб було досягнуто домовленості за участі президента Зеленського, ми віримо, що це ближче, ніж будь-коли, до можливості хоча б укласти припинення вогню. Найближчі дні це підтвердять", — заявив він.

Косіняк-Камиш також додав, що Польща готова підтримати союзників у можливій місії в Україні шляхом логістичної та інфраструктурної безпеки, а також братиме участь у всіх місіях НАТО, в яких її попросять.

Саміт на Алясці - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня на Алясці відбудеться саміт між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним. Це їхня перша зустріч після повернення Трампа до Білого дому.

Переговори заплановані у двосторонньому форматі, без участі України та ЄС, що вже викликало стурбованість Києва та європейських столиць. Саміт проходить на тлі активних бойових дій та обговорень можливих територіальних компромісів.

Президент України Володимир Зеленський отримав дипломатичну підтримку від Європейського Союзу та НАТО напередодні саміту на Алясці. У Києві побоюються, що зустріч може відбутися без участі України, а її результати потенційно загрожуватимуть національним інтересам.

