Росіяни окупували село в Покровському районі.

Російська армія просунулась у Донецькій області та окупувала село Затишок у Покровському районі. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Крім того, росіяни також просунулись ще у чотирьох пунктах на Донеччині – на костянтинівському напрямку і біля Часового Яру.

"Ворог просунувся поблизу Білицького, Новомаркового, Диліївки та в Олександро-Калиновому", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Ситуація на фронті - новини

Нагадаємо, за кілька днів до цього повідомлялося, що російська армія окупувала села Новохатське та Товсте Волноваського району Донецької області.

Також повілдомлялося про просування росіян в районі Дачного на кордоні Дніпропетровської області. Аналітики зазначили, що більшість населеного пункту Дачне перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, адже противник не полишає спроб зайняти село. Водночас згодом у Генштабі зазначили, що інформація про його окупацію не відповідає дійсності.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що на зустрічі з Трампом Путін вимагатиме, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей, а також відмовилася від окупованого Криму. водночас аналітики попереджають, що якщо ця умова буде виконана, Україна втратить свою головну оборонну лінію в цій частині країни, що відкриє росіянам легкий шлях до наступу на Харків і Дніпро.

Вас також можуть зацікавити новини: