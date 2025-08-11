Рютте: У мирній угоді можуть де-факто визнати контроль РФ над частинами України

Генсек зазначив, що основне питання полягає в тому, які гарантії безпеки Україна отримає Україна в межах майбутньої угоди.

Саміт між президентом США Дональдом Трампом і главою Росії Володимиром Путіним на Алясці стане важливим випробуванням для припинення війни в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі телеканалу ABC News.

"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни. Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, і будемо сподіватися, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. ... Йтиметься про територію. Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє – звісно, без обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. А для НАТО – не мати жодних обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", – сказав Рютте.

Вн також визнав, що Росія контролює частину довоєнної території України. Втім, питання полягатиме в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України.

"Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре", – зазначив Рютте.

Як повідомляв УНІАН, саміт на Алясці між правителем Росії Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом має відбутися у п’ятницю на території штату Аляска.

Головна мета саміту — обговорення можливого врегулювання війни в Україні, зокрема шляхів досягнення миру та припинення бойових дій. Білий дім водночас планує запросити до переговорів і президента України Володимира Зеленського, щоб зробити зустріч тристоронньою.

