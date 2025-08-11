Цьогоріч в середньому щодня відкривають по 3 нові справи щодо банкрутства.

За останні півроку 577 українців стали банкрутами, що на 33% перевищує показник 2024 року. У середньому цьогоріч щодня відкривають по три нові справи щодо банкрутства.

За даними платформи Опендатабот, загалом найбільше людей стало банкрутами торік – 926 справ. Втім, поточний рік ризикує наздогнати ці показники.

Загалом за останні п'ять років було відкрито 2948 справ про банкрутство громадян. Зазначається, що 52% справ з 2021 року стосуються чоловіків, а 48% — жінок, при цьому гендерна різниця не є критичною та зберігається майже щороку. Наприклад, у 2021-му домінували чоловіки (57,9%), а от у 2022 і 2025 роках трохи переважали жінки.

Найбільше справ про банкрутство у 2025 році відкрили в Києві — 128. На другому місці Київська область з 83 справами, наслідує Львів, де подано 73 заяви.

Адвокат, арбітражний керуючий, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок зауважив, що наявне зростання кількості справ про банкрутство — це частина сталої тенденції, яка триває кілька років.

"Процедура поступово стає більш прогнозованою: судова практика напрацьовується, учасники процесу набувають досвіду, а сам механізм працює злагодженіше. Водночас й кредитори — банки та фінансові установи — стають вимогливішими до умов списання чи реструктуризації боргів. Варто розуміти, що процедура банкрутства не є панацеєю для легкого та безболісного "списання боргів". Наслідки від визнання неплатоспроможності відгукуватимуться людині щонайменше кілька років", - сказав він.

За словами експерта, у процедурі все ще залишаються прогалини, які потребують врегулювання. Зокрема, йдеться про податкові наслідки після реструктуризації та списання боргів, а також про взаємодію з виконавчими провадженнями та іншими пов’язаними судовими справами, що часто залишаються поза межами справ про неплатоспроможність.

За даними Опендатабот, станом на жовтень 2024 року в Україні була відкрита 651 справа про банкрутство людей, що було більшим показником, аніж за весь 2023 рік.

Тоді найчастіше просили визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років - це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадало на осіб старше 45 років.

