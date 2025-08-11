Настав час обговорити територіальні поступки, але Україна також потребує гарантій безпеки.

Зустріч між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним не обов'язково буде провалом, і може призвести до укладення миру, навіть з урахуванням територіальних поступок, однак для цього Трамп має поставити Путіну чіткі умови. Про це йдеться у статті The Washington Post.

"Якщо Трамп збереже свій нещодавно виявлений скептицизм щодо кінцевих намірів Путіна, навіть остаточний мир, що передбачає територіальні поступки, може виявитися здійсненним. Але кожен наступний крок має бути зроблений з обережністю. Путін - звір із гострими зубами і кігтями, і з ним потрібно поводитися відповідно", - наголошується в статті.

Трамп на зустрічі має діяти обережно і методично

Як пише WP, відправною точкою для п'ятничних переговорів стане вимога Путіна про те, щоб Україна в односторонньому порядку пішла з тих районів Донецька, які вона ще утримує, в обмін на припинення вогню.

Відео дня

"Трамп може спокійно відповісти пропозицією європейських союзників: спочатку Росія повинна погодитися на припинення вогню як попередню умову для будь-якого взаємного обміну територіями. За таких умов обмін частини Донецька, що залишилася, на території в Запорізькій і Херсонській областях, які наразі окуповані Росією, може бути прийнятним", - зазначає видання.

Гарантії безпеки також мають бути частиною обговорення. Як наголошується в статті, членство України в НАТО не розглядатимуть, принаймні, доти, доки Трамп і віце-президент Дж. Д. Венс будуть при владі в Білому домі.

"Тому найкраще підштовхнути Росію до того, щоб вона прийняла, що Україна стане постійною гарнізонною державою на східному фланзі Європи. Як метафоричний дикобраз, Україна має бути озброєна до зубів західною зброєю і здатна стримати всю міць будь-якої майбутньої російської агресії. Реалістично кажучи, питання не в тому, чи буде Росія погрожувати новим нападом, а в тому, коли це станеться".

При цьому, підкреслює WP, для того, щоб будь-яка угода була виконана, необхідно заручитися підтримкою українців. В ідеалі, хоча це і здається малоймовірним, Володимир Зеленський все ще може отримати запрошення на саміт в Алясці.

Зустріч Трампа і Путіна - що говорять у Європі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що зустріч Трампа і Путіна стане своєрідним тестом на серйозність намірів російського лідера і його готовність покласти край війні.

Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що неприпустимо обговорювати територіальні питання в обхід Європи та України і наголосив на необхідності присутності Володимира Зеленського на Алясці.

Тим часом The Times висловило позицію, що навіть якщо Європа залишиться непохитною у своїй дипломатичній підтримці України, у неї недостатньо сил, щоб підтримати Київ у переговорах про вигідні умови майбутньої мирної угоди або забезпечити дотримання режиму припинення вогню".

Вас також можуть зацікавити новини: