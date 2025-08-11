Це явище може зробити справжню революцію в біотехнологіях.

Нещодавнє відкриття в радіоактивних озерах США приголомшило вчених - виявилося, що в мертвій воді є життя.

Як пише Lagrada, група вчених з Університету Айдахо відправила свої безпілотники, оснащені спектрометрами, до одного з радіоактивних озер, що утворилися внаслідок витвору ядерної зброї. Але дослідники навіть не припускали, що на них там чекає.

Вони виявили мікроорганізми, чия характеристика схожа на характеристику грибів із Чорнобиля: вони нагадують водорості, що фотосинтезують, здатні поглинати і метаболізувати радіацію як джерело енергії завдяки темним пігментам, таким як меланін.

Видання зазначило, що це відкриття являє собою прогрес у багатьох галузях науки, але особливо в біотехнології, оскільки ці організми вивчаються для створення нових вакцин.

Видання зазначило, що про радіоактивні озера вже давно забули, і їх моніторили тільки зрідка, щоб переконатися, що вони на місці і не змінилися. Тому виявлення там будь-яких ознак життя було повною несподіванкою. Науковці зазначили, що були вражені знахідкою ще й тому, що відомо, що випромінювання руйнує ДНК, окислює білки, пошкоджує мембрани і, таким чином, унеможливлює розмноження клітин. У цих водах могло бути все, крім залишків життя.

Науковці розповіли, що відправляючи на озера безпілотники, не сподіваючись виявити будь-що, проте вони були приголомшені, коли вночі датчики реєстрували ледь помітні викиди біомаси. Як це стало можливим? Після кількох місяців збору даних вони знайшли відповідь.

Вони виявили фотосинтезуючі мікроорганізми, які не тільки пережили це опромінення, а й мали здатність розмножуватися у високорадіоактивному середовищі існування. Вони володіли характеристиками, схожими з радіотрофними грибами Чорнобиля: здатністю поглинати і метаболізувати радіацію як джерело енергії, не отримуючи при цьому ніякої шкоди. Це досягається завдяки темним пігментам, таким як меланін, перетворюючись на свого роду мутантну сонячну панель.

