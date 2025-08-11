Під ударом був Арзамаський приладобудівний завод, що спеціалізується на виробництві військової та цивільної продукції для авіаційних і космічних систем.

Сьогодні вранці Росію атакували дрони, у соцмережах повідомлялося, що ціллю атаки був приладобудівний завод у місті Арзамас Нижегородської області РФ.

Так, місцеві жителі повідомляли, що атака почалась близько 4 ранку, у небі над містом спостерігали щонайменше 5 дронів, а також повідомлялось про декілька потужних вибухів. Також телеграм-канали публікують відео прильоту по заводу.

Як пише "Мілітарний", Арзамаський приладобудівний завод заснований у 1957 році та спеціалізується на виробництві військової та цивільної продукції для авіаційних і космічних систем. Він розташований на відстані близько 800 км від державного кордону України.

Відео дня

Завод входить до складу концерну "Алмаз-Антей" та корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Підприємство виготовляє для військових потреб гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи та контрольно-перевірочні комплекси.

Зокрема, воно виробляє компоненти для російських ракет: системи К-051(М) для ракет Х-32, блоки демпфувальних гіроскопів БДГ-1М для ракет Х-101, блоки рульових електрифікованих машин БРЕМ-3 та автоматичні системи ліквідації АСЛ-1 для ракет Х-59.

Удари по Росії

10 серпня українські дрони, ймовірно, вперше атакували Республіку Комі. За попередньою інформацією, було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною.

Також у ніч на 10 серпня Сили безпілотних систем України, разом з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання безпілотника на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: