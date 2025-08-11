Розвиток нерухомості в Китаї був ключовим джерелом попиту на залізну руду.

Ціна на залізну руду зросла після того, як китайська консалтингова компанія повідомила, що влада вимагає від кількох сталеливарних заводів тимчасово призупинити виробництво наприкінці серпня. Головною причиною такого рішення стали нібито проблеми із забрудненням повітря.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на сталеливарну сировину зросли в Сінгапурі на 1,6% після тижневого зростання на 2,1%. 9 серпня компанія Mysteel опублікувала звіт, у якому йдеться про те, що деякі заводи в Таншані, центрі сталеливарної промисловості країни, отримали повідомлення про припинення виробництва з 25 серпня, щоб забезпечити чисте повітря під час військового параду 3 вересня.

"Скорочення виробництва сталі, всупереч інтуїції, було сприйнято як позитивний фактор на внутрішніх ринках, враховуючи, що зростання цін на сталь і маржі знижують тиск на сильно стримувані витрати", - повідомив керуючий директор Navigate Commodities Ltd Атілла Віднелл.

Відео дня

Тим часом влада зняла деякі обмеження на купівлю нерухомості в Пекіні, що може поліпшити попит на житло в столиці і, як наслідок, споживання матеріалів для виробництва сталі. Розвиток нерухомості в Китаї був ключовим джерелом попиту на залізну руду, і проблеми в цьому секторі, обтяженому боргами, чинили тиск на ціни.

З початку року ціни на залізну руду трохи зросли. Останніми тижнями широка кампанія проти надлишкових виробничих потужностей у Китаї призвела до зростання цін на промислові товари і поліпшення рентабельності сталеливарних заводів.

Ф'ючерси зросли на 1,4% до 103,50 доларів за тонну. Контракти, ціновий курс яких встановлено в юанях, у Даляні також зросли, як і сталь у Шанхаї. Також на Лондонській біржі металів ціни трохи зросли. Мідь подорожчала на 0,1% до 9774,50 доларів за тонну - це четвертий день зростання поспіль.

Економічна криза в Китаї - останні новини

Темпи зростання економіки Китаю на початку 2024 року виявилися повільнішими, ніж очікувалося, а у квітні-червні зросла лише на 4,7% порівняно з роком раніше.

Пекін знизив ключову облікову ставку і базові ставки кредитування, щоб прискорити зростання економіки. Країна перебувала на межі дефляції та зіткнулася із затяжною кризою у сфері нерухомості, зростаючим боргом і поганими настроями споживачів і бізнесу.

Торгова війна, яку розв'язав президент США Дональд Трамп, оголила слабке місце в економіці Китаю. В аналітичному звіті Natixis йдеться про те, що якщо мита США залишаться на рівні щонайменше 30%, експорт до Штатів скоротиться вдвічі, що призведе до втрати до 6 мільйонів робочих місць в обробній промисловості. Якщо торгова війна відновиться в повному обсязі, то втрати робочих місць можуть зрости до 9 мільйонів.

Вас також можуть зацікавити новини: