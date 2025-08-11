Вона може вийти вже навесні 2026 року, але з деякими обмеженнями.

Apple працює над функцією App Intents, яка дасть змогу новому поколінню Siri виконувати дії в додатках без дотику до екрана – від замовлення таксі та редагування фотографій до роботи з YouTube, WhatsApp і Amazon.

За даними Марка Гурмана з видання Bloomberg, її запуск заплановано на весну 2026 року. Найімовірніше, вона з'явиться в оновленнях iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 і visionOS 26.4 у березні або квітні.

Розумніша Siri також буде краще працювати з власними додатками Apple. Так, достатньо буде запитати голосового помічника про рейс своєї мами або майбутні плани на обід, і він сам знайде потрібну інформацію в додатках "Пошта" і "Повідомлення".

При цьому інсайдер уточнив, що на момент виходу підтримка буде обмеженою – зокрема, у банківських і медичних додатках Siri можуть урізати функції або зовсім відключити їх.

Усередині Apple є також побоювання з приводу точності роботи App Intents, проте компанія активно тестує її з партнерами і вважає ключовою частиною своєї ШІ-екосистеми.

Раніше Apple показала свою нову технологію, яка дає змогу керувати iPhone і iPad силою думки. Це стало можливим завдяки нейроімпланту Stentrode з функцією Switch Control, створеному в рамках спільної роботи Synchron і Apple.

Тим часом в Apple припускають, що Айфони стануть непотрібними через десять років. Причина, як неважко здогадатися, у штучному інтелекті, який ляже в основу "розумних" окулярів нового покоління.

