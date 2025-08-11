Аналітики прогнозують, що в разі провалу американсько-російських перемовин стосовно завершення російсько-української війни ціни на нафту повернуться до зростання.

Ціни на нафту в понеділок, 11 серпня, продовжили падіння на тлі очікування інвесторами скасування санкцій, що обмежують постачання російської нафти на міжнародні ринки повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 33 центи, до 66,26 долара за барель. Водночас ф’ючерси на американську нафту марки WTI знизилися на 39 центів, до 63,49 долара за барель.

Видання зазначають, що підживив очікування про можливе скасування санкцій, які обмежують експорт російської нафти на світові ринки, президент США Дональд Трамп своєю заявою про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці.

Крім цього, тягнуть нафтові ціни донизу і нові імпортні мита США для десятків країн світу, які набудуть чинності 14 серпня. Очікується, що вони сприятимуть зростанню інфляції та зниженню економічної активності, а, відповідно, і попиту на паливо.

Водночас, аналітики зазначають, що новий провал перемовин про завершення російсько-української війни може розвернути ціни на нафту вгору.

"Якщо мирні переговори зірвуться і війна затягнеться, ринок може швидко розвернутися до "бичачої" позиції, що потенційно може спровокувати різке зростання цін на нафту", - додала засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Ціни на нафту та російсько-американські перемовини

Ціни на нафту знижувалися за підсумками торгових сесій минулого тижня. 8 серпня стало відомо, що вартість "чорного золота" зазнала найтривалішого падіння з 2021 року.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що нафта може коштувати ще дешевше. Тим часом, американський лідер анонсував російсько-американські перемовини 15 серпня на Алясці. Їхні результати, ймовірно, матимуть вплив на котирування "чорного золота".

