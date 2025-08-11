Військовий зауважив, що новоприбулі окупанти довіряють своїм командирам, а ті відправляють їх на штурм живими мішенями.

Російське командування часто відправляє на штурми українських позицій недосвідчених окупантів. Цією "м'ясною" тактикою просто виявляють сліпі зони.

Про це в етері каналу "Київ24" заявив військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович. За його словами, українські позиції інколи штурмують загарбники, мобілізовані два дні тому.

"Часто використовують саме тих військовослужбовців, які були мобілізовані буквально два дні тому. Вони не зовсім розуміють, що відбувається, і не знають, куди вони йдуть. Відповідно, вони ще довіряють командиру", - зазначає Віктор Петрович, військовослужбовець 77 бригади ЗСУ.

За словами військового, від підписання контракту до смерті цих солдатів може пройти буквально два тижні. Командири брешуть підлеглим, що вони йдуть на штурм під РЕБами, але просто використовують їх для розвідки боєм.

Як повідомляв УНІАН, вчора російська тактична авіація скинула дві керовані авіабомби на місто Запоріжжя. За інформацією керіника обласної військової адміністрації Івана Федорова, одна бомба влучила у автовокзал, спричиниви значні руйнування, інша - в клініку Запорізького медичного університету. Також постраждали сім житлових будинків, в яких вибило вікна та позривало дахи.

За інформацією на 20 годину було відомо про 19 поранених, хоча під завалами ще можуть перебувати люди.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по Запоріжжю, так само як і удари по інших прифронтових населених пунктах України, свідчать, що Росія не робить жодних реальних кроків до миру.

