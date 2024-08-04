Кожен потребує трохи стійкості в якийсь момент свого життя.

Можливо, вам доведеться оговтатися після важкого розриву, навчитися, здавалося б, неможливому навику на роботі або відновитися після операції. Незалежно від форми, нещастя вимагає розумової стійкості та самозаспокоєння, щоб успішно його подолати, пише Make It.

Зазначається, що деякі люди відрізняються вродженою стійкістю. Іншим, можливо, знадобиться відпрацювати навички м’якості. Ось три фрази, які психічно стійкі люди ніколи не вживають.

"Я не можу з цим впоратися"

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Для багатьох людей вихід зі складних, стресових або незручних ситуацій полягає в тому, щоб не вирішувати їх взагалі. Вони піддаються своїй реакції "бийся або втікай", що може змусити їх захищатися або говорити собі: "Я не можу з цим впоратися".

Психічно стійкі люди дотримуються іншого підходу, за словами Джейсона Шена, старшого тренера з Брукліна, штат Нью-Йорк. Замість того, щоб закриватися або тікати від своїх проблем, вони покладаються на підтримку своєї спільноти, яку він називає "доглядай і дружи".

"Навіть якщо ви інстинктивно впадаєте в приплив адреналіну та кортизолу від "боротьби або втечі" під час стресового періоду, ви все одно можете зробити свідомі кроки, щоб скористатися перевагами "доглядай і дружи", — каже Шен.

"Я - жертва"

Деякі труднощі можуть змусити вас почуватися безпорадними. Швидше за все, це не так. Піддавшись менталітету жертви в ці моменти, ваші проблеми можуть здатися більшими та підштовхнути вас до хвилі невпевненості в собі або жалю до себе.

Натомість використовуйте такі фрази, як "Я не дозволю собі стати жертвою" або "Я зможу пройти через це", щоб набути сили та самовизначення, необхідні для подолання обставин, рекомендує психолог Кортні Воррен.

"Емоційна стійкість пов’язана з твердістю та психічною стійкістю. Є розуміння того, що ми повинні бути сильними і долати труднощі, не дозволяючи їм зламати нас. Бути стійким означає, що коли ви відчуваєте біль від поганого поводження, ви змінюєте свою точку зору з "Я жертва і безсила допомогти собі" на "Як я можу подолати це", каже психолог Джессіка Джексон.

"Так", коли ти цього не хочеш

Якщо ви постійно берете на себе додаткову роботу або говорите "так" на прохання, які не можете виконати, ви можете зробити щось просте: зупиніться.

За словами психолога Джессіки Джексон, якщо говорити "так" усьому, ви можете здаватися нетерплячими та доступними для оточуючих, це також може спричинити вигорання, стрес і сприяти негативним емоціям.

"Стійкість часто плутають із незалежністю. ... Якщо у вас, наприклад, є плани повечеряти з другом, але вам потрібно залишитися вдома та відпочити, ви не повинні почуватися погано через перепланування – або якщо вам потрібна додаткова підтримка на роботі, тому що ваш мозок розсіяний, попросіть менеджера або товариша по команді допомгти", - додав Джексон.

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