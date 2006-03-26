Ніч вибору-2006 у прямому ефірі

26 - 27 березня УНІАН спільно з Національною телекомпанією України, телеканалом “Ера”, “Українським домом” та Міжнародним фондом “Відродження” (“Усвідомлений вибір”) проводять цілодобову акцію.

УНІАН вестиме пряму відео-трансляцію в Інтернет http://www.unian.net/ukr/parliamentary_night/

mms://media.wnet.ua:1755/unian_online.asf (відео)

http://media.wnet.ua:8000/unian_online.mp3.(аудіо)

На час проведення ток-шоу УНІАН відкриє для вільного доступу стрічку новин он-лайн.

Ток-шоу розпочнеться 26 березня о 19.00 в конференц-залі інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4).

На запитання журналістів відповідатимуть офіційні спостерігачі, представники Комітету виборців України, політологи, представники політичних партій і громадських організацій.

СЬОГОДНІ В УНІАН:

19.00 - відкриття прес-центру, презентація акції

19.15 - брифінг Комітету виборців України щодо ходу виборів 2006

19.45 - брифінг представника коаліції "Свобода вибору" Ігоря Маркова щодо порівняльного аналізу витрат на парламентські вибори

20.00 - презентація нової політичної сили «Велика Україна» за участю ініціаторів Ігоря Гекко, Ірини Самариної, Руслана Каплуновського, Віри Лариної, В’ячеслава Бондаренка.

20.30 - включення з ЦВК, брифінг політологів

21.00 - брифінг ініціаторів всеукраїнської акції «День СЕКС-оздоровлення нації» та створення «Партії розвитку особистості – Союз еволюційно конструктивних сил» (ПРО-СЕКС).

21-15 - брифинг представника Опозиційного блоку "НЕ ТАК" Степана Гавриша про порушення під час голосування.

21.45 - учасники ток-шоу в УНІАН перейдуть до “Українського дому”, де приєднуються до глядачів ток-шоу, організованого телеканалами “УТ-1” та “Ера”. У цей час репортери УНІАН передаватимуть на новинну стрічку агентства і на сайт unian.net повідомлення про перебіг ток-шоу в “Українському домі”. Ці новини фіксуватимуться в архівах і базі даних УНІАН.

В УКРАЇНСЬКОМУ ДОМІ:

21.00 - початок роботи прес-центру

22.02 – 22.30 - прес-конференція національного екзит-полу. У прес-конференції візьмуть участь: Ілько Кучерів, Ірина Бекешкіна, Володимир Паніотто, Андрій Биченко

22.30 –23.00 - прес-конференція аналітичних груп громадської кампанії “Усвідомлений вибір 2006”. У роботі візьмуть участь: Ростислав Левицький, Сергій Панцир, Денис Полтавець, Ольга Коловіцкова, Людмила Галіцина, Роман Куйбіда

23.00 – 23.10 - брифінг Громадської ради при Президентові України з питань забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час проведення виборів 2006 року. У роботі візьмуть участь - Віталій Бойко, Олександр Єльяшкевич

23.10 - 23.34 - прес-конференція Євгена Кушнарьова

23.35 – 24.00 - брифінг Громадської кампанії “Усвідомлений вибір - 2006” . У роботі візьмуть участь: Ігор Когут, Роман Кобець, Євген Бистрицький

00.00 – 00.13 - брифінг Громадської ради при Президентові України з питань забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час проведення виборів 2006 року. У роботі візьмуть участь: Юлія Тищенко, Інна Підлуська

00.13 – 00.30 - прес-конференція Юрія Єханурова

00.39 – 00.50 - брифінг Комітету виборців України. У роботі візьмуть участь: Ігор Попов, Олександр Черненко

00.50 – 01.10 - брифінг про регіональну кампанію Громадської кампанії “Усвідомлений вибір - 2006”. У роботі візьмуть участь: Сергій Квіт, Андрій Когут

01.10 – 01.30 - прес-конференція Олександра Турчинова (уточнюється)

01.30 – 02.00 - прес-конференція Національного екзит-полу. Остаточні дані

02.00 – 03.00 - експертний круглий стіл Громадської кампанії “Усвідомлений вибір - 2006” у прямому ефірі. У роботі візьмуть участь: Ігор Когут, Олександр Чекмишев, Валерій Іванов, Наталія Лигачова-Чорнолуцька, Сергій Квіт, Андрій Когут, Юлія Тищенко, Олександр Єльяшкевич, Олексій Тарасов, Володимир Яворський та представники експертних груп

03.00 – 06.00 - перерва

06.10 – 06.40 - прес-конференція Марка Сівця, члена об’єднаної делегації спостерігачів від ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту та НАТО

06.40 – 07.00 - брифінг соціологів на тему: “Мотивація виборців”. У роботі візьме участь Ірина Бекешкіна

07.00 – 07.20 - брифінг Громадської ради при Президентові України з питань забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час проведення виборів 2006 року. У роботі візьме участь Олександр Єльяшкевич

07.20 – 07.40 - прес-конференція представника Соціалістичної партії України

07.40 – 08.00 - перспективи громадської моніторингової діяльності в рамках громадської кампанії “Усвідомлений вибір - 2006”. У роботі візьмуть участь: Ігор Бураковський, Ігор Когут, Роман Кобець

08.10 – 08.30 - прес-конференція Володимира Литвина

08.40 – 09.20 - прес-конференція Олега Рибачука

Телефон для акредитації: 489-00-50