Іран пропонує США тимчасову угоду щодо Ормузької протоки, – Reuters

Пропозиція Тегерана передбачає взаємні кроки, до яких США не готові.

Іран представив США нову дипломатичну пропозицію, яка передбачає пом'якшення конфлікту навколо Ормузької протоки та перенесення обговорення ядерної програми на пізніший етап. Президент США Дональд Трамп ініціативу не прийняв, однак, за даними Reuters, зберігає курс на невійськове вирішення кризи.

За словами високопоставленого іранського чиновника, пропозиція Тегерана передбачає взаємні кроки: відкриття судноплавства в Ормузькій протоці та зняття американської блокади Ірану.

"Пропозиція Ірану… передбачає відкриття судноплавства в Ормузькій протоці та припинення американської блокади Ірану, при цьому переговори щодо іранської ядерної програми відкладаються на пізніший термін", – заявив іранський чиновник.

Протока – один із найважливіших світових енергетичних маршрутів. Іранські структури підкреслюють, що контроль над регіоном розглядається як стратегічний інструмент, пише Tasnim News.

"Завдяки своєму пануванню та контролю над майже 2000 кілометрами іранського узбережжя в Перській затоці та Ормузькій протоці, військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції перетворить цей водний район на джерело засобів до існування та влади", – йдеться у заяві, переданій через іранські ЗМІ.

За даними Reuters, Вашингтон розглядає пропозицію як спробу відкласти ключове питання ядерної програми, тоді як Тегеран намагається домогтися часткового зняття тиску вже на першому етапі.

Напередодні Іран припустив, що протистояння зі США триватиме через позицію президента США Дональда Трампа. Як стверджує високопоставлений іранський чиновник, дії Вашингтона свідчать про те, що США "не виконують жодних обіцянок чи угод".

Слід зазначити, що в п'ятницю, 1 травня, президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес про те, що війна з Іраном "завершена".

