США продадуть країнам Близького Сходу зброї на понад $8 млрд, - CNN

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки прискорює укладення угод на продаж зброї країнам Близького Сходу. Йдеться про контракти на мільярди доларів.

Про це повідомляє CNN. У заявах Держдепу зазначається, що зброю на понад 8 мільярдів доалрів продадуть Ізраїлю, Катару, Об’єднаним Арабським Еміратам та Кувейту.

Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони для Кувейту та Катару. Крім того, ОАЕ, Ізраїль і Катар отримають ракети з лазерним наведенням.

До угоди з Катаром також входять ракети Patriot, запаси яких суттєво скоротилися через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Примітно, що Державний департамент обійшов затвердження продажу зброї в Конгресі. Стверджується, що держсекретар США Марко Рубіо "визначив та надав детальне обґрунтування того, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу" зброї цим країнам.

Це вже не перший випадок від початку бойових дій на Близькому Сході, коли адміністрація посилається на "надзвичайну ситуацію", аби уникнути етапу розгляду угод про продаж зброї Конгресом. Зокрема, у такий спосіб було продано 12 тисяч бомб Ізраїлю. Згодом було прискорено укладення багатомільярдної угоди про продаж зброї ОАЕ та Кувейту та про передачу літаків і боєприпасів Йорданії, нагадує автор.

