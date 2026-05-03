Німеччина відреагувала на скорочення військової присутності США в Європі

Такі кроки з боку США були очікуваними, вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що скорочення американської військової присутності в Європі підкреслює необхідність для європейських країн взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Ця заява пролунала після рішення США вивести близько 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини, пише Reuters.

Пісторіус заявив, що часткове виведення американських солдатів було очікуваним.

За його словами, європейці повинні взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Він зазначив, що Німеччина знаходиться на правильному шляху, розширюючи свої збройні сили, прискорюючи військові закупівлі та будуючи інфраструктуру.

США пояснили рішення переглядом глобальної військової присутності. Виведення військ торкнеться частини підрозділів, розміщених у Німеччині, де зараз перебуває найбільший контингент американських військ у Європі.

У НАТО заявили, що продовжують координацію з Вашингтоном і оцінюють наслідки змін.

Сенатор-республіканець Роджер Вікер і член Палати представників Майк Роджерс, голови комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників, заявили, що вони "дуже стурбовані". Вони сказали, що війська не слід виводити з Європи, а слід перекинути на схід.

"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі до того, як ці можливості будуть повністю реалізовані, ризикує підірвати стримування і надіслати неправильний сигнал (президенту Росії) Володимиру Путіну", – йдеться у спільній заяві сенаторів.

Виведення військ США з Європи

Напередодні Пентагон оголосив про виведення 5000 американських військовослужбовців з Німеччини на тлі загострення розбіжностей між президентом Дональдом Трампом і Європою з приводу війни з Іраном, пише Reuters.

Слід зазначити, що заява Дональда Трампа про таке рішення здивувала Пентагон – там не очікували цього і не планували жодного скорочення військ, упевнений представник Конгресу США, обізнаний із ситуацією. Однак він зазначив, що заяви президента не варто недооцінювати.

