Удари по НПЗ та портах не призвели до падіння експорту російської нафти, – WSJ

Українські удари безпілотниками по російській нафтовій інфраструктурі завдають шкоди портам і переробним об'єктам, однак істотно не знижують експорт нафти та доходи Москви. Зростання світових цін на нафту, спричинене війною між США та Іраном, частково компенсує наслідки атак, пише The Wall Street Journal.

В останні тижні дрони неодноразово атакували російські нафтові об'єкти, зокрема термінал у Туапсе на Чорному морі. За повідомленнями російських ЗМІ, це вже четвертий подібний удар із середини квітня. У соцмережах поширювалися відео пожеж і густого диму, а місцеві жителі скаржилися на так званий "чорний дощ" із маслянистим нальотом.

Україна також заявляла про удари по об'єктах енергетики в Пермі, включаючи насосну станцію компанії "Транснефть". Президент Володимир Зеленський назвав ці атаки "далекобійними санкціями", йдеться в матеріалі.

Незважаючи на ефектні руйнування, робота портів часто відновлюється протягом кількох днів. Як зазначив засновник консалтингової компанії Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners Рональд Сміт, такі удари виглядають масштабно, але не призводять до тривалих збоїв.

З кінця березня атаки торкнулися ключових експортних портів – Приморська та Усть-Луги на Балтиці, а також Новоросійська на Чорному морі, через які проходить значна частина морського експорту нафти Росії.

"Це вже не точкові удари", – зазначив аналітик лондонської консалтингової компанії Prism Strategic Intelligence Нік Коулман.

При цьому зниження відвантажень з Балтійського та Чорного морів компенсується зростанням поставок через порти в Арктиці та на Тихому океані. У квітні загальний обсяг морського експорту нафти з Росії склав близько 3,5 млн барелів на добу, майже не змінившись порівняно із березнем і виявившись на 2% вище рівня минулого року.

За словами Сміта, атаки все ж обмежили потенційне зростання експорту:

"Хоча обсяги не знизилися так сильно, як можна було очікувати, вони й не зросли".

Найбільш помітне падіння зафіксовано в сегменті нафтопродуктів: експорт мазуту в квітні скоротився на 34%, а дизельного палива – на 12%.

Зростання цін на нафту стало додатковим фактором підтримки російської економіки. Після початку конфлікту навколо Ірану ціна нафти марки Brent наблизилася до 110 доларів за барель.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, доходи Росії від нафти та нафтопродуктів у березні сягнули 19 млрд доларів – майже вдвічі більше, ніж у лютому.

Проте аналітики зазначають, що для значного ефекту від високих цін потрібно тривале збереження напруженості на ринку.

"Це може стати переломним моментом, якщо ціни продовжать зростати або ситуація затягнеться", – заявив дослідник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки (SWP) Яніс Клюге.

Атаки на об'єкти промислової інфраструктури РФ

Раніше Кремль висловився з приводу українських атак на газокомпресорні станції "Газпрому", які використовуються для експорту російського газу до Угорщини та Словаччини. Там зазначили, що це негативно впливає на експорт і міжнародні контракти.

Зазначимо, в ніч на 1 травня в Росії були уражені "Туапсинський" і "Пермський" нафтопереробні заводи. У Генштабі ЗСУ розповіли, що на території підприємств зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь збитків, завданих об'єкту енергетичного тилу ворога, поки що невідомий.

