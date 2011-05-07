У Сумах відбувся Венеціанський бал

У Сумському театрі драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна пройшов Венеціанський бал.

Як передає кореспондент УНІАН, організатором заходу виступила Сумська молодіжна громадська організація «Студентська республіка». За словами її голови Владислава БЕРЕЗИ, Венеціанський бал покликаний «повернути нашому суспільству забуті цінності, нагадати про вишуканість, гарні манери та виявити прагнення прекрасного, яке насправді є в кожній людині».

«Ми вирішили розвивати традиції, започатковані попередніми балами. Для нас важливо, щоб проект мав продовження. Цього року ми змінили формат: замість Віденського балу провели Венеціанський. Тож дивували відвідувачів колоритами Венеції, у якій бал триває цілий тиждень: кожного дня різна програма. Ми ж вмістили все це в один вечір», – розповів В.БЕРЕЗА.

Венеціанський бал у Сумах було оголошено балом-маскарадом: обов`язковий аксесуар - маски в його учасників додали балу загадковості. Дебютанти балу навчалися танцям, візажу, ораторському мистецтву, бальному етикету у «Школі світського життя» за 300 гривень з урахуванням вартості квитка на бал. Без школи потрапити на бал можна було за 120 грн.

Загалом у заході взяли участь близько 200 осіб, у тому числі голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ.