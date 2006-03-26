На Луганщині проголосувало 22,64% виборців
16:18, 26 березня 2006Курйози
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Серед 14 міст найвищий показник у Сєвєродонецьку
Станом на 13 годину в Луганській області вже проголосувало 22,64% виборців.
Про це УНІАН повідомили в обласній територіальній виборчій комісії.
Серед 14 міст обласного підпорядкування найвищий показник у м. Сєвєродонецьку - 25,8%, серед 17 районів області найактивнішими виявилися виборці Новопсковського району - 40,6%. Високий показник участі у виборах у і Біловодському районі - 36,5% та Троїцькому - 35,2%. Серед 4 районів м. Луганська найбільш активні виборці Ленінського району - 21,8%. Середній показник участі виборців м. Луганська - 19,92%.
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