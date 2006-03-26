На Луганщині проголосувало 22,64% виборців

Станом на 13 годину в Луганській області вже проголосувало 22,64% виборців.

Про це УНІАН повідомили в обласній територіальній виборчій комісії.

Серед 14 міст обласного підпорядкування найвищий показник у м. Сєвєродонецьку - 25,8%, серед 17 районів області найактивнішими виявилися виборці Новопсковського району - 40,6%. Високий показник участі у виборах у і Біловодському районі - 36,5% та Троїцькому - 35,2%. Серед 4 районів м. Луганська найбільш активні виборці Ленінського району - 21,8%. Середній показник участі виборців м. Луганська - 19,92%.