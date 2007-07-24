Українці тратять мільйони на нестандартні весілля

Щороку громадяни України витрачають мільйони гривень на те, щоб організувати нестандартне весілля.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посилання на дані статистики Міністерства юстиції щодо надання додаткових послуг органами реєстрації актів цивільного стану громадян (РАЦС).

Так наприклад, за перше півріччя 2007 року РАЦСи стягнули за надання додаткових послуг понад 16 млн. гривень. Значна частина з цих грошей, повідомив міністр, стягувалася за послуги з проведення індивідуальних весільних обрядів, реєстрації шлюбу за межами РАЦСів, проведення обрядів заручин, ювілейних весіль, реєстрації шлюбів у святкові або вихідні дні тощо.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що додаткові послуги надаються РАЦСами відповідно до Закону, який визначив, що платними є послуги, які не передбачені законодавством про органи реєстрації актів цивільного стану. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.

Абсолютним лідером з надання додаткових послуг, є Херсонська область. За прагнення відсвяткувати весілля нестандартним способом жителі Херсонщини з початку року збагатили державний бюджет понад півмільйоном гривень. Це у 23 рази перевищує плату за надання херсонськими РАЦСами стандартних послуг з реєстрації актів цивільного стану громадян. Таке співвідношення також у 2-2,5 рази перевищує аналогічні показники по Україні.

Популярні додаткові послуги РАЦСів також у Волинській, Запорізькій та Одеській областях. З початку року жителі цих областей збагатили державний бюджет майже на 2,5 млн. гривень, що у 15-16 разів перевищує плату за надання в цих областях стандартних послуг з реєстрації актів цивільного стану громадян.

«Найскрутніша» ситуація у Вінницькій, Миколаївській та Черкаській областях. Тут додаткові послуги, що надаються РАЦСами, лише у 5-6 разів перевищують стандартні послуги з реєстрації актів цивільного стану громадян.

У решті областей, а також у Києві та Севастополі додаткові послуги РАЦСів перевищили державне мито, стягнуте за стандартну процедуру реєстрацію актів цивільного стану громадян, у 9-13 разів.

Загалом, з початку року органи реєстрації актів цивільного стану громадян стягнули понад 1,4 млн. гривень державного мита за реєстрацію шлюбів, розлучень, народжень, смертей, зміну громадянами імен тощо. Додаткові послуги перевищили цю суму майже у 12 разів.

Протягом першого півріччя 2007 року в Україні було зареєстровано 225679 народжень, 387346 смертей, 130921 одружень та 85463 розлучень.