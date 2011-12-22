В УНІАН назвали топ-5 кращих книжок для жінок і чоловіків

Консультант зі стилю Інеса ПУСТОВАЛОВА представила свій ТОП-5 кращих книжок для жінок і чоловіків у рамках конкурсу Лабораторії “Зроби себе сам” в агентстві УНІАН.

Зокрема, до рейтингу увійшла книга Гока ВАНА "Мистецтво стилю: як прекрасно виглядати в одязі і без".

"Відомий стиліст, телеведучий детально розповідає на сторінках своєї ілюстрованої книги, як максимально ефектно будь-яка жінка може за допомогою одягу підкреслити свої достоїнства і приховати недоліки", – сказала І.ПУСТОВАЛОВА.

Також вона відзначила книгу Наталії НАЙДЕНСЬКОЇ та Інеси ТРУБЕЦКОВОЇ "Біблія стилю. Гардероб успішного чоловіка".

"Книга розповідає про створення ділового гардеробу і основи ділового дрес-коду успішного чоловіка", - повідомила консультант зі стилю.

З повною версією рейтингу можна ознайомитися за посиланням.