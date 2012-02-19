У Чернігові проведуть фестиваль романтики

У Чернігівській міській раді презентовано концепцію фестивалю романтики, кохання та краси "Romantik. Chernihiv Fest", що вперше пройде наприкінці травня цього року.

Як повідомила під час прес-конференції заступник міського голови Анна РОМАНОВА, фестиваль передбачає низку заходів, що орієнтовані на представників різних поколінь. Зокрема, планується на центральній Красній площі міста розгорнути найбільше синьо-жовте серце із численними зізнаннями у коханні, які організатори почали збирати вже сьогодні. Крім того, ініціатори фестивалю планують здивувати гостей наймасовішим виконанням вальсу у єдиній хореографічній постановці. Також серед анонсованих заходів – парад наречених, виставка-ярмарка весільної атрибутики, конкурс краси для учасниць із міст-партнерів Чернігова, чемпіонат з фітнесу та боді-білдінгу, DJ-парад тощо.

Заступник міського голови зауважила, що навесні Чернігів є особливо романтичним містом.

"Девіз фестивалю "Romantik. Chernihiv Fest" – "Закохайся у Чернігові! Закохайся у Чернігів!", - сказала А.РОМАНОВА.

Вона підкреслила, що організатори фестивалю сподіваються на яскравий початок туристичного сезону у Чернігові та увагу до міста з боку туристів напередодні чемпіонату Євро-2012.