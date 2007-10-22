Машина Папи Римського збила синьйору похилого віку

Машина Папи Римського Бенедикта XVI, так званий Папа-мобіль, збила жінку похилого віку в Неаполі, повідомляє РІА Новости.

Інцидент стався у неділю вранці, коли машина прямувала на аеродром, де приземлився вертоліт Папи, щоб зустріти понтифіка і доставити його на центральну площу міста.

Згідно зі свідченнями очевидців, Папа-мобіль збив з ніг синьйору похилого віку, яка, втім, отримала лише легкі пошкодження і переляк.

Незважаючи на те, що її здоров`ю ніщо не загрожує, її доставили в лікарню для проведення медичного огляду.