Датським безпритульним роздали GPS-пристрої

У датському Оденсе міська влада оснастила місцевих бездомних GPS-пристроями. Особи без певного місця проживання допоможуть чиновникам оптимізувати міську інфраструктуру - моніторинг їх переміщень покаже, де краще встановлювати лавочки та різні укриття від негоди, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local.

У міському дослідженні взяли участь 20 добровольців з числа безпритульних. Їх попросили постійно носити з собою GPS-пристрої. Тривалість моніторингу не уточнюється.

Як розповів член міської ради Том Роддінг (Tom Rodding), адміністрація хоче знати більше про переміщення «тих, хто цілими днями просто сидить на лавці і п'є пиво», щоб зрозуміти їх маршрути і правильно розташувати необхідні для них предмети інфраструктури. «Всі ми дуже мало знаємо про цих людей», - зазначив чиновник.

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За словами Роддінга, ще жодне місто в світі не проводило такого дослідження. Однак GPS-прилади вже успішно використовуються для спостереження за переміщеннями людей, що страждають деменцією (придбане слабоумство, стійке зниження пізнавальної діяльності, - прим. Ленти.ру«).

У 2013 році в Данії було зареєстровано 5844 осіб без певного місця проживання. Був також відзначений значний ріст числа молодих людей у віці від 18 до 24 років, які проживають на вулицях.