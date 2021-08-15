Якийсь час, за словами чоловіка, він з'їдав по дев'ять таких гамбургерів на день.

Американець Дональд Горске встановив світовий рекорд за кількістю з'їдених Біг Маків за життя: з 1972 року він поласував більш ніж 32 тисячами цих бургерів.

Як пише Business Insider, усе почалося 17 травня 1972 року, коли Дональд Горске отримав свою першу машину.

"Я поїхав до Mcdonald's, замовив свої перші три Біг Маки, підійшов до машини і з'їв їх. Я одразу сказав, що, ймовірно, буду їсти їх до кінця свого життя", - розповів рекордсмен.

Якийсь час, за словами чоловіка, він з'їдав по дев'ять таких гамбургерів на день. Через майже 50 років Горске є безперечним рекордсменом за кількістю з'їдених Біг Маків - понад 32 340 штук.

Читайте такожАмериканець встановив світовий рекорд з поїдання хот-догів (фоторепортаж)Він зберігає кожен чек і навіть веде календар. Сьогодні чоловік стверджує, що з'їдає в середньому по два Біг Маки на день. Він їздить поповнювати свої запаси два рази на тиждень, щопонеділка і щочетверга, купуючи відразу по шість або вісім гамбургерів.

"Я не з тих, хто пробує щось нове. Коли мені щось подобається, я весь час дотримуюся цього", - каже чоловік.

Кожен Біг Мак містить 540 калорій, і Mcdonald's заявляє, що щорічно продає понад мільярд цих бургерів по всьому світу.

Свою хорошу фізичну форму рекордсмен пояснює тим, що відмовляється від картоплі фрі та регулярно здійснює майже 10-кілометрові прогулянки у своєму районі.

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Автор: Катерина Комолова