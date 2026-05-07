Чи відкриють цього літа пляжі в Миколаївській області: в ОВА дали відповідь

Регіон перебуває дуже близько до небезпечних територій, каже Кім.

Відпочинковий сезон біля моря у Миколаївській області, ймовірно, цього року не відкриють. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім у коментарі Новини.Live.

За його словами, Миколаївщина перебуває значно ближче до небезпечних територій, ніж Одеса. І влада регіону остерігається не лише мін, а й атак FPV-дронами та артилерією.

"У нас до пляжів від 4 до 30 кілометрів, і це є доступність навіть простою зброєю - такою, як FPV та артилерія. Тому військові категорично проти (відкриття пляжного сезону, - ред.)", - зазначив він.

Водночас, каже Кім, область "на всяк випадок" готується до відкриття пляжів, адже "знайшли можливість, як загородити і забезпечити безпеку від мін, якщо дозволять їх розчистити". Тому, повідомив начальник ОВА, деякі пляжі відкриють, "якщо буде дозвіл".

"Але я думаю, що цього року не будуть відкриті пляжі біля відкритого моря. Внутрішні водойми, басейни будуть відкриті там, де відповідні розмінування вже пройшли", - наголосив посадовець.

Він додав, що знає про катастрофічну ситуацію у туристичному бізнесі регіону:

"Я бачу своїми очима, як живеться туристичному бізнесу. Це вже катастрофічна ситуація. Ми будемо просити допомогу на відновлення. Це однозначно".

Як повідомляв раніше УНІАН, у мережі показали, який вигляд зараз має Кирилівка під окупацією РФ. Зазначалося, що за роки війни селище втратило своє призначення для відпочинку. Пляжі, вулиці та громадські місця там порожні. Людей, що гуляють, відпочивають або просто спілкуються можна перелічити на пальцях однієї руки.

Також ми писали, що в Одесі цього сезону буде більше пляжів для відпочинку. За словами начальника ОВА Олега Кіпера, якщо у 2023 році відкрили 6 чи 8 пляжів, то вже у 2025-му - 32. А вже цього року працюватимуть щонайменше 36 пляжів.

