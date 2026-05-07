У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 7 травня, знизився на 15 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 51,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,45 гривні, а євро - за курсом 50,85 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер подешевшав на 20 копійок і складає 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні складає 52,08 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 7 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,85 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,61 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 21 копійку.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 7 травня, знизився на 2 копійки і складає 44,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: