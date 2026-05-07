У Трампа знову накинулися на Європу, назвавши її 'інкубатором тероризму'

Підкреслюється, що Європа "є одночасно ціллю терористів та розсадником терористичних загроз".

Адміністрація президента США Дональда Трампа в новій контртерористичній стратегії звинуватила Європу в тому, що континент є "інкубатором" тероризму, який підживлюється масовою міграцією.

Як пише The Guardian, стратегія називає наркокартелі в Північній і Південній Америці головною метою і центром зусиль у боротьбі з тероризмом. Однак все ж найжорсткіші формулювання стосуються Європи.

"Всім ясно, що добре організовані ворожі групи використовують відкриті кордони та пов’язані з ними глобалістські ідеали. Чим більше ці чужі культури розростаються і чим довше зберігається нинішня європейська політика, тим більше гарантований тероризм", – йдеться у стратегії.

У доповіді йдеться про те, що європейські країни залишаються "головними та довгостроковими партнерами США у боротьбі з тероризмом", але зазначається, що "Європа перебуває під серйозною загрозою і є одночасно ціллю терористів та інкубатором терористичних загроз".

Зазначається, що саме безконтрольна масова міграція до Європи стала каналом перекидання терористів.

Також США підкреслюють, що Європа повинна негайно значно збільшити свої контртерористичні зусилля, щоб "зупинити свій занепад".

Нова критика на адресу Європи з'явилася всього через кілька місяців після того, як у новій стратегії національної безпеки Трампа було заявлено, що континенту загрожує "знищення цивілізації" через імміграцію.

Координатор з боротьби з тероризмом Себастьян Горка заявив, що представники адміністрації зустрінуться з союзниками пізніше цього тижня, щоб обговорити, як вони можуть зміцнити свої стратегії боротьби з тероризмом.

"Як президент дуже чітко дав зрозуміти, ми будемо оцінювати вашу серйозність як партнера і союзника за тим, що ви можете запропонувати", – сказав він журналістам, додавши, що США очікують "більшого" від своїх партнерів.

Терористи в Європі

Як писали ЗМІ, в Європі останнім часом почастішали напади на цивільні об'єкти, включаючи синагоги та банки в Бельгії, Нідерландах і Франції. Відповідальність за це взяла на себе пов'язана з Іраном тіньова угруповання "Ашаб аль-Ямін", що виникла менше місяця тому.

Ці напади викликали побоювання, що Іран може стояти за кампанією атак у стилі "гібридної війни", що починається по всій Європі.

