У Дніпрі вибухнула припаркована автівка, є постраждалі, - поліція

У Дніпрі вранці в четвер, 7 травня, вибухнула припаркована машина. Унаслідок вибуху травмовано двох чоловіків. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

"Подія сталася 7 травня в Соборному районі міста. За попередньою інформацією, вибухнула припаркована автівка. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти", - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що всі обставини зʼясовують правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 травня, коли за пропозицією України вже мав би діяти режим тиші, росіяни завдали ударів по кількох її регіонах. Зокрема, під російської атакою були Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг.

Під ударами була й Дніпропетровська область. За інформацією начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, зранку 6 травня ворог атакував місто "Шахедами" - пошкоджено інфраструктуру.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів про наслідки атаки. За його даними, загинули четверо людей, ще 19 дістали поранення.

25 квітня росіяни двічі вдарили по Дніпру, влучивши у багатоповерхівки. Загинули 5 людей, понад три десятки постраждали.

