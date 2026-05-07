Дві європейські країни претендують на війська США, виведені з Німеччини

Польща та Литва заявили, що готові прийняти американські війська, виведені з Німеччини. Як пише Politico, зокрема, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що особисто планує переконувати президента США Дональда Трампа відправити їх на схід.

"Якщо президент Дональд Трамп вирішить скоротити американську військову присутність у Німеччині, то ми в Польщі готові прийняти американських солдатів", – заявив Навроцький під час навчань НАТО в Литві.

Він додав, що у Польщі вже є "готова інфраструктура" для такого кроку.

"Я думаю, що завдання президента Польщі, заради Польщі, а також заради всієї Європи, полягає в тому, щоб переконати президента Дональда Трампа в тому, що, ухваливши таке рішення щодо чисельності військ у Німеччині, він повинен залишити цих солдатів у Європі, тобто в Польщі, в одній із країн Балтії або в іншому регіоні", – заявив Навроцький.

Цю позицію підтримав також президент Литви Гітанас Науседа, пише RMF24.

"Насамперед, ми хочемо, щоб американські солдати залишалися в Європі. Важливо, щоб Вашингтон продовжував приділяти увагу регіону, тому союзники по НАТО повинні зробити все, щоб Сполучені Штати не відвернулися від Європи", – сказав він.

Науседа запевнив, що його країна готова прийняти більше союзних сил, додавши, що очікує розміщення в Литві 5000 німецьких військовослужбовців до кінця 2027 року. Зараз у Литві перебуває понад 1000 американських військовослужбовців.

Конфлікт у Польщі через розміщення військ США

Заяви Навроцького суперечать застереженню прем'єр-міністра Дональда Туска про те, що Польща не повинна "переманювати" війська у союзників.

Ця заява Туска про "переманювання" вже викликала різку критику з боку опозиційної партії "Право і справедливість", політичного табору Навроцького, який звинуватив його в тому, що він ставить Берлін вище за безпеку Польщі.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Босацький раніше заявив, що переговори між Варшавою і Вашингтоном про розширення американської військової присутності в Польщі вже ведуться "як на військовому, так і на дипломатичному рівнях". Він додав, що Польща не буде заперечувати, якщо війська, що залишають Німеччину, опиняться на її території, хоча уряд і не хоче їх виведення з Німеччини.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський також заявив на оборонній конференції у Варшаві, що додаткові американські сили "будуть вітатися в Польщі" незалежно від того, звідки вони будуть передислоковані.

Виведення військ США з Німеччини

Раніше США оголосили про те, що планують вивести 5000 американських військових з Німеччини. Reuters писало, що США також відмовилися від розгортання в Німеччині американського батальйону, оснащеного ракетами Tomahawk.

Трамп пізніше підкреслив, що йдеться про скорочення набагато більшої кількості, ніж оголошені Пентагоном 5000 військових.

США вже почали виводити свої війська з німецького міста Вільзек. Представник Пентагону зазначив, що процес переїзду військових та їхніх сімей планується завершити протягом 6–12 місяців. Хоча базу не закриють повністю, чисельність особового складу на ній скоротиться до 5–8 тисяч осіб.

