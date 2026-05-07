Дрони атакували логістичний центр російського Міноборони у Підмосков’ї (відео)

Вранці 7 травня на Москву знову летіли дрони. Жителі Наро-Фомінська у Підмосков’ї повідомляли про вибухи та роботу ППО.

Згодом телеграм-канали повідомили, що зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс "Нара", що належить російському Міноборони.

Цей комплекс розташований у Наро-Фомінську на площі понад 180–200 га, на території військового містечка номер 3.

Він призначений для зберігання та розподілу різних військових вантажів, від техніки до продовольства, забезпечуючи автоматизовану логістику російської армії.

Відповідно, атака на цей об'єкт може суттєво вплинути на постачання російської армії.

Загалом у російському Міноборони заявили, що за минулу ніч збили нібито 347 українських БпЛА у низці регіонів, зокрема й у Московській області.

Дрони збили над територіями Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Новгородської, Орловської, Пензенської, Ростовської, Рязанської, Смоленської, Тамбовської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю. Також у Чебоксарах Чуваської республіки учнів перевели на дистанційне навчання через ракетну небезпеку та загрозу БПЛА.

Атаки на Росію перед парадом 9 травня

У 2025 році навколо Москви Кремль додатково встановив 43 вежі ППО із зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцир-С1", це говорить про підготовку РФ до загроз з боку України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські дрони можуть прилетіти у Москву на парад 9 травня. За його словами, Росія вже не така сильна, як це видавалося раніше.

Водночас у Росії пригрозили Україні "ударами відплати" на тлі підготовки до параду в Москві. Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що відомство надіслало до всіх акредитованих дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій ноту з попередженням про можливу ескалацію у зв'язку із заявами навколо подій 9 травня.

