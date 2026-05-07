Чим насправді харчуються скати: їхній раціон виявився несподіваним навіть для дослідників

Основу раціону скатів в австралійському озері Волліс складає те, про що ви, можливо, й не здогадувалися.

В озері Уолліс відплив, і вода відступає рівно настільки, щоб оголити бурхливу активність під нею. Маленькі краби снують боком, поки равлики залишають тонкі сліди в осаді. Неподалік скат піднімає шар піску і знову зникає.

Якби ви не знали краще, ви могли б припустити, що скат полює на щось очевидне. Можливо, на одного з тих крабів, що сховалися, або на молюска, що зарився. На щось, що можна побачити і назвати. Але що, якщо більшу частину того, чим харчується цей скат, взагалі неможливо побачити, пише Forbes.

Тут увагу потрібно звернути на середовище існування і те, як воно впливає на харчові ланцюги. Естуарії часто називають морськими яслами, але вони також є одними з найбільш змінених екосистем на планеті завдяки прибережній забудові, забрудненню та аквакультурі, які змінюють їх так, що це не завжди відразу помітно.

Вплив середовища на харчові ланцюги

Коли змінюються місця проживання, неминуче змінюються і харчові ланцюги. А коли харчові ланцюги змінюються, тварини можуть раптово опинитися в небезпеці. Ви можете спостерігати це на озері Волліс, яке впадає в море між містами Форстер і Танкаррі в Новому Південному Уельсі, Австралія.

Естуарій озера Уолліс підтримує великі луки водоростей і є найпівнічнішим оплотом виду водоростей (Posidonia australis), який зазвичай називають ремінною водоростю, у Новому Південному Уельсі. І саме тут дослідники зосередилися на двох видах: естуарному хвостоколі (Hemitrygon fluviorum) та звичайному уролофі (Trygonoptera testacea).

Обидва види харчуються бентосом (що означає, що вони добувають їжу на дні або в відкладах) і вважаються екосистемними інженерами, які постійно порушують морське дно під час полювання, що, у свою чергу, змінює середовище існування для інших організмів.

Однак, незважаючи на їх екологічну важливість, основне питання залишалося неясним. Що вони їдять насправді і що в кінцевому підсумку забезпечує їх харчування?

Несподівані результати аналізу ізотопів

Щоб відповісти на це питання, дослідники звернулися до аналізу стабільних ізотопів – методу, який відстежує хімічні сигнатури їжі в тілі тварини. Замість того щоб спостерігати за тим, що скат їсть в один конкретний момент, цей підхід показує, що він засвоював з плином часу. І результати виявилися абсолютно несподіваними.

Хоча можна було б припустити, що вони їдять щось на зразок устриць, яких багато в багатьох естуаріях, насправді вони становили дуже невелику частину раціону обох видів. Для естуарного хвостокола устриці становили всього близько 5 відсотків його засвоєного раціону, тоді як для звичайного уролофа – близько 8 відсотків.

Цифри не такі вже й незначні, але вони далекі від домінуючих. Натомість естуарний хвостокол більшою мірою покладався на бентосних риб і ракоподібних. Звичайний уролоф продемонстрував сильний зв'язок з дрібними черевоногими молюсками, зокрема з равликами Nassarius (більш відомими як равлики-зомбі).

Це логічно, якщо врахувати, як ці тварини добувають їжу, просіваючи осад і націлюючись на закопану здобич.

Невидима основа харчування

Найдивовижнішою знахідкою стало те, що обидва види отримували майже половину свого харчування з твердих частинок органічної речовини! Це дрібна, часто невидима суміш розкладаючогося матеріалу, мікроорганізмів і детриту, яка дрейфує у воді або осідає в відкладах. Це не те, на що легко вказати як на "їжу", але вона становить основу багатьох водних харчових мереж.

Тверді частинки органічної речовини формуються під впливом усього, що відбувається в естуарії. Зміни в рослинності, стік з суші, надходження поживних речовин від діяльності людини і навіть операції аквакультури – все це може впливати на їхній склад. Якщо ці фактори змінюються, разом з ними змінюється і основа харчового ланцюга. Отже, що означає для тварини так сильно залежати від чогось настільки розсіяного і легкозмінного?

Для скатів це може мати каскадні наслідки. Навіть якщо їхня безпосередня здобич (наприклад, ракоподібні або равлики) залишиться, її поживна цінність може змінитися, якщо зміниться базове джерело енергії.

Можливо, ми недооцінюємо, наскільки чутливі ці тварини до змін навколишнього середовища, зосереджуючись лише на тому, що вони їдять, а не на енергетичних шляхах, які підтримують їхню здобич. Розгляд раціону з точки зору видимої здобичі дає лише частину картини, оскільки ці види здобичі самі підтримуються базовими джерелами.

Вразливість видів з вузькою нішею

У дослідженні також розглядалося, як ці скати вписуються в ширшу харчову мережу, шляхом порівняння їх зі звичайною естуарною рибою, жовтоперим спаром (Acanthopagrus australis). Використовуючи моделювання ізотопної ніші, дослідники виявили істотне збіг: понад 70 відсотків ніші естуарного ската перетиналося з нішею спара.

Однак зворотне було не настільки очевидним, що свідчило про те, що спар загалом займав ширшу нішу (тобто мав більшу гнучкість у тому, що він може їсти і де може знайти їжу). Це означає, що естуарний хвостокол, мабуть, покладається на більш обмежений набір ресурсів.

Якщо середовище зміниться, вид із широкою нішею може адаптуватися... але вид із вузькою нішею може зіткнутися з труднощами. Естуарний хвостокол, згідно з цим дослідженням, належить до останньої категорії. Це не означає, що він приречений, але вказує на потенційну вразливість, яка не була повністю оцінена.

Необхідність нових підходів до досліджень

Легко відстежувати видимі впливи, такі як втрата середовища проживання або чисельність видів. Трохи складніше побачити зміни у шляхах надходження поживних речовин або складі твердих частинок органічної речовини.

Але ці невидимі зміни можуть поширюватися вгору, впливаючи на таких тварин, як скати, таким чином, що з часом це може стати істотним. Автори зазначили, що майбутня робота повинна включати такі методи, як аналіз вмісту шлунків та оцінка доступності здобичі, щоб отримати краще уявлення про те, на що ми дивимося.

Зрештою, так, тварини, яких ми бачимо, важливі для екосистеми, але ми не можемо забувати про мікроскопічний і детритний світ, який підтримує все під поверхнею. Це дослідження змушує нас поставити одне дуже складне питання: якщо фундамент цієї системи зрушиться, чи помітимо ми це вчасно, щоб зреагувати? З огляду на те, як зараз організовано охорону природи, я так не думаю.

