Іран уразив набагато більше військових об'єктів США, ніж повідомлялося, - аналіз WP

Супутникові знімки показують пошкодження щонайменше 228 споруд або одиниць обладнання на 15 об’єктах.

Авіаудари Ірану пошкодили або знищили щонайменше 228 споруд або одиниць обладнання на американських військових об'єктах на Близькому Сході з початку війни, вразивши ангари, казарми, паливні склади, літаки та ключове радіолокаційне, комунікаційне та протиповітряне обладнання. Як пише The Washington Post, масштаби руйнувань значно перевищують дані, про які повідомлялося раніше і які були публічно визнані урядом США.

Для цього дослідження WP проаналізувала понад 100 супутникових знімків високої роздільної здатності, опублікованих Іраном. Загалом було виявлено 217 споруд та 11 одиниць обладнання, пошкоджених або зруйнованих на 15 американських військових об’єктах у регіоні.

При цьому експерти, які вивчили аналіз, заявили, що пошкодження на об'єктах свідчать про те, що американські військові недооцінили можливості Ірану щодо нанесення ударів, недостатньо адаптувалися до сучасної війни з використанням безпілотників і залишили деякі бази недостатньо захищеними.

Відео дня

"Іранські атаки були точними. Немає жодних випадкових ворон, що вказують на промахи", – сказав Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Збитки від атак Ірану

Видання виявило, що атаки зачепили об'єкт супутникового зв'язку на авіабазі Аль-Удейд у Катарі, зенітні ракетні комплекси Patriot на авіабазах Ріффа та Іса в Бахрейні та авіабазі Алі-аль-Салем у Кувейті, супутникову антену на військово-морській базі підтримки в Бахрейні – де знаходиться штаб 5-го флоту США – електростанцію в Кемп-Бьюрінг у Кувейті та п'ять сховищ палива на трьох базах.

На іранських знімках також задокументовані раніше підтверджені пошкодження або руйнування обтічників радарів у таборі Аріфджан та на авіабазі Алі аль-Салем у Кувейті, а також у штабі 5-го флоту; радари та обладнання системи протиракетної оборони THAAD на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії та на двох об'єктах в Об'єднаних Арабських Еміратах; другий пункт супутникового зв'язку на авіабазі Аль-Удейд, а також літак управління та контролю E-3 Sentry і літак-заправник на авіабазі Принц Султан у Саудівській Аравії.

Водночас частина збитків могла бути результатом дій або обману з боку США, сказав Кансіан. Щоб зберегти цінні перехоплювачі, американські війська можуть дозволити влучання ракети, якщо здається, що вона вразить неважливу ціль, а також можливо, що командири намагалися обдурити іранські сили, створюючи видимість того, що спорожнілі бази зайняті.

Змінене поле бою

Експерти заявили, що вразливість військових об'єктів до атак Ірану, ймовірно, є наслідком численних факторів.

Головним з них, за словами експертів, є те, що іранські сили виявилися більш стійкими, ніж могла очікувати адміністрація Трампа.

Крім того, експерти зазначили, що американські військові не в повній мірі адаптувалися до використання односторонніх ударних безпілотників, чого, за їхніми словами, планувальники мали навчитися, спостерігаючи за війною в Україні.

Вони також вказали на структурні проблеми, включаючи брак укріплених укриттів, які могли б захистити війська і техніку на ключових позиціях і ймовірних цілях.

Війна США в Ірані

Наприкінці квітня у США повідомили, що витратили близько 25 мільярдів доларів на військові дії проти Ірану.

Основна частина витрат припала на боєприпаси. Також кошти спрямовувалися на експлуатацію техніки, обслуговування військ і заміну озброєння, використаного в ході операції на Близькому Сході.

Водночас аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який веде власний підрахунок витрат США на військові дії в Ірані, вважає, що війна вже обійшлася США у понад 65 млрд доларів. У цю суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати.

Вас також можуть зацікавити новини: