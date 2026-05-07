Лише 12% підтримали ЗСУ: опитування показало ставлення прихильників Мадяра до України

Зміна політичного вектора в Угорщині поки що не призвела до радикального перегляду ставлення до війни в Україні.

Результати нового опитування показали, що угорці, які проголосували за майбутнього прем'єр-міністра Петера Мадяра на виборах минулого місяця, чекають змін. Вони залишилися розділеними з питань, критично важливих для ЄС, таких як підтримка України та необхідність для Угорщини приборкати свою залежність від російських енергоносіїв.

У той час як 64% опитаних підкреслили, що очікують від нового уряду поліпшення відносин з Києвом, хоча підтримка українських військових зусиль залишається низькою: 24% підтримують ідею надання Будапештом фінансової допомоги Україні, а 12% підтримують надання військової допомоги, пише The Guardian.

Більше половини опитаних, 52%, виступили проти припинення імпорту російських енергоносіїв до країни.

"Впевнена перемога Петера Мадяра стала голосуванням за внутрішні зміни, а не за геополітичний розворот. Хоча угорці готові перегорнути сторінку після багатьох років корупції та ізоляції, вони провели чіткі червоні лінії навколо енергетичної незалежності та національної безпеки своєї країни – реалій, які доведеться поважати лідерам у Брюсселі", – заявив Павло Зерка з Європейської ради з міжнародних відносин, яка замовила дослідження.

Раніше УНІАН повідомляв, що Мадьяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на політичну карту. Обраний прем'єр-міністр переміг частково завдяки обіцянці перезавантажити відносини Угорщини з ЄС, однак він планує зробити це всередині зміцнілого блоку центральноєвропейських країн під керівництвом однодумців.

Крім того, ми також розповідали про те, що Зеленський поділився своїми очікуваннями від уряду Мадяра. Зокрема, він розраховує на конструктивні відносини з новою угорською владою.

