Дієтологи назвали продукт, який не можна пропускати на обід, якщо ви хочете схуднути

Прийоми їжі в середині дня без нього можуть ускладнити процес схуднення.

Дієтологи кажуть, що є один поживний елемент, який ніколи не слід пропускати на обід, якщо ви намагаєтеся схуднути: білок. Він забезпечує ваш організм елементами, необхідними для підтримки м'язової маси, контролю відчуття голоду та підтримання стабільного рівня енергії. Портал Eatingwell пояснює, чому білок є невід'ємною частиною раціону для схуднення, і як включити його більше у свої прийоми їжі.

Білок допомагає довше зберігати відчуття ситості

Дієтолог Даніель Макклеллан пояснює, що вживання достатньої кількості білка на обід може призвести до зменшення тяги до їжі, зниження кількості необдуманих перекусів у другій половині дня та кращого дотримання вашої мети щодо калорій.

"Це відбувається тому, що білок знижує рівень гормону голоду греліну, одночасно підвищуючи рівень гормонів насичення. Крім того, він довше перетравлюється і має вищий термогенний ефект, тобто ваш організм спалює більше калорій, переробляючи його", – каже дієтолог Лорен Хьюберт.

Це допомагає зберегти м'язову масу

"Білок є одним із головних факторів, що сприяють зміні складу тіла (зниженню відсотка жиру в організмі) та загальній втраті жиру, в основному завдяки його ролі у збереженні (і навіть нарощуванні) м’язової маси", – каже Хьюберт.

Вона зазначає, що при створенні дефіциту калорій для зниження жирової маси потреба в білку зростає. Дослідження показали, що споживання меншої кількості калорій може збільшити ризик руйнування м'язової тканини.

"Проста й ефективна відправна точка – це споживання не менше 30 грамів високоякісного білка з кожним прийомом їжі, розподілених на три прийоми їжі на день (включно з обідом)", – каже Хьюберт. При цьому корисно віддавати пріоритет джерелам білка, багатим на лейцин, таким як молочні продукти та яйця.

Він уповільнює травлення і запобігає стрибкам рівня цукру в крові

Коли обід в основному складається з вуглеводів, рівень цукру в крові може швидко підвищуватися і так само швидко падати, викликаючи втому і голод в середині дня. Хитрість полягає в тому, щоб поєднувати вуглеводи з білком, щоб запобігти стрибкам рівня цукру в крові. "Наприклад, споживання 15-20 грамів вуглеводів зі скибочки хліба або фрукта вплине на рівень цукру в крові інакше, ніж ті самі вуглеводи в поєднанні з 30-35 грамами білка", – каже Хьюберт.

5 способів додати більше білка до вашого обіду

Додайте грецький йогурт або сир. Це може легко збільшити споживання білка на 15–20 грамів.

Вибирайте консервовану рибу. Хьюберт рекомендує мати в коморі запас готових джерел білка, таких як консервований тунець, лосось або сардини.

Використовуйте протеїновий порошок.

Додайте горіхи, насіння або бобові. Посипавши салат порцією гарбузового насіння, насіння конопель або едамаме, ви легко додасте від 7 до 12 грамів білка до свого обіду.

