Курс валют в Україні 7 травня: скільки коштує долар

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 7 травня, знизився на 2 копійки і складає 44,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,79 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,70 грн/євро, а курс продажу - 51,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 7 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,85 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,61 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 21 копійку.

У травні різкі курсові коливання не очікуються, оскільки ситуацію стримуватимуть очікування міжнародної допомоги, податкові платежі наприкінці місяця та очікування зміцнення курсу гривні у червні, прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

