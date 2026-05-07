Подорожчали у рази: аналітик розповів, які бюджетні монети приносять найбільший дохід

Монета "Чорнобиль. Відродження. Зубр" з кінця квітня вже подорожчала у понад 10 разів.

Деякі пам’ятні монети Національного банку з недорогоцінних металів за досить короткий час значно зростають в ціні.

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв в колонці для порталу "Мінфін" розповів, що попит на українські пам'ятні монети (як недорогі позиції, так і на монети з дорогоцінних металів) на всіх продажах Нацбанку традиційно настільки великий, що вже за 5 хвилин після старту продажів практично всі позиції повністю розпродаються.

Безперечним "хітом" для нумізматів, за словами аналітика, стала монета "Чорнобиль. Відродження. Зубр", яка на старті продажів НБУ 30 квітня коштувала 190 гривень, а наразі її вартість на колекційних майданчиках уже злетіла до 2 400−2 700 гривень, тобто у понад 10 разів.

Інші популярна серед бюджетних – монета "Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!". Її початкова вартість складала 199 грн, а зараз на аукціонних майданчиках продавці хочуть за неї щонайменше від 390 до 500 гривень.

"Дуже популярною у нумізматів та інвесторів серед монет, що продаються Нацбанком останніми днями, стала монета з нейзильберу номіналом 5 гривень "Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи", – повідомив Козирєв.

За його словами, вартість цієї пам’ятної монети вже зросла з 242 грн до 550-750 грн, тобто в 1,7−2,3 раза більше від початкового вкладення.

Також аналітик розповів, що непоганою інвестицією можна вважати придбання монети випуску 2022 року "Ой у лузі червона калина". Вона коштувала 198 грн. а зараз її ціна в середньому складає 300 грн.

"Відмінний патріотичний подарунок чи просто сувенір; ці монети добре розходяться серед українців навіть за умов війни. А якісне виконання і сам сюжет давно заслужили на повагу серед нумізматів", - зазначив Козирєв.

Він додав, що великих грошей на цій монеті не заробити, але 10−20% дохідності вона інвесторові забезпечить навіть за великого тиражу у 250 000 штук.

Наприкінці 2025 року Національний банк випустив оновлену пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу. Монета має номінал 20 гривень і виготовлена із золота 900 проби.

