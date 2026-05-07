Турист відсудив у туроператора компенсацію за постійно зайняті шезлонги біля басейну готелю

Суддя постановив, що туроператор надав туристу "неякісні послуги".

Звичка відпочивальників заздалегідь бронювати рушниками шезлонги біля готельних басейнів або на пляжах для багатьох туристів є одним із найбільш дратівливих моментів на відпочинку.

Втім, один німецький турист не став терпіти викликані цим незручності та подав до суду на туроператора, який не зміг забезпечити його сім'ю лежаками під час відпочинку в Греції, пише The Mirror.

Зазначається, що чоловік відпочивав на грецькому острові Кос у 2024 році зі своєю дружиною та двома дітьми. У своєму позові до туроператора, який розглядав суд у німецькому Ганновері, він скаржився, що навіть прокидаючись о 6-й ранку, він не міг знайти вільний шезлонг, оскільки інші туристи займали їх рушниками ще з вечора. У результаті його дітям довелося лежати на підлозі.

Чоловік звинувачував туроператора в тому, що той не зміг домогтися від готелю впровадження адекватної системи розподілу шезлонгів, яка забороняє туристам заздалегідь їх займати, але при цьому фактично бути відсутніми на місці по кілька годин.

Заслухавши аргументи сторін, суддя постановив, що сім'я з чотирьох осіб має право на часткове повернення коштів за куплений за 7186 євро пакетний тур, назвавши його "неякісним".

У рішенні суду зазначається, що, хоча туроператор не керував готелем, він був зобов'язаний забезпечити наявність системи, яка гарантує розумне співвідношення шезлонгів і гостей.

І хоча до цього туроператор уже погодився на повернення 350 євро, суд присудив чоловікові компенсацію в розмірі 1000 євро.

Боротьба за шезлонги на курортах

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у популярних курортних готелях, особливо тих, що працюють за системою "все включено", великою проблемою є бронювання шезлонгів рушниками. Частина гостей, насамперед європейці, з самого ранку або навіть з вечора розкладають на лежаках біля басейнів або на пляжах рушники, щоб гарантувати собі найкраще місце. При цьому фактично вони можуть не з’являтися там до обіду, тоді як інші туристи не можуть знайти собі місце.

У підсумку на деяких курортах вже почали придумувати різні способи боротьби з цим явищем. Наприклад, на Майорці запровадили платну електронну систему бронювання шезлонгів, а на одному з пляжів біля Аліканте вирішили штрафувати туристів, які заздалегідь займають лежаки рушниками або іншими предметами. Також війну любителям заздалегідь займати місця на пляжах оголосили на Кіпрі.

У деяких готелях співробітники борються з цією практикою радикальними методами – якщо біля "зайнятого" шезлонга ніхто не з'являється, речі просто викидають.

