Путін створив 'культ дідів', і тепер це обернулося проти нього, – WSJ

З моменту приходу до влади понад чверть століття тому Володимир Путін створив новий державний культ навколо 9 травня. Однак тепер це рішення обернулося проти нього, і образ "сильного лідера" блякне. Як пише The Wall Street Journal, війна проти України вже триває довше, ніж війна Радянського Союзу з нацистами, тоді як українські дрони дедалі частіше переносять військові дії на територію РФ.

Як зазначає видання, у Путіна немає перемог, які можна було б святкувати. У зв’язку із застоєм на лінії фронту, втратами російських військ, що перевищують мільйон осіб, погіршенням економічної ситуації та повсюдними ракетними й дроновими ударами в останні місяці по країні поширилося глибоке невдоволення. Це, можливо, найсерйозніший виклик правлінню Путіна на сьогоднішній день – і може виявитися підступнішим, ніж невдала спроба перевороту, здійснена Євгеном Пригожиним у 2023 році.

При цьому обмеження, що виправдовуються необхідністю запобігти ударам безпілотників, настільки суворі, що навіть націоналісти, які підтримують війну, почали говорити про наближення революції. У московських салонах циркулюють чутки про нібито підготовку перевороту та внутрішні розбірки між різними підрозділами силових структур.

"Це не означає, що революція неминуча, і не означає, що Путіна, якому зараз 73 роки, скоро усунуть від влади. Але зміна настроїв вражаюча порівняно з груднем минулого року, коли російські чиновники були натхнені надіями на те, що президент Трамп чинитиме тиск на Україну, США скасують економічні санкції і відбудеться економічний бум", – пише WSJ.

Видання зазначає, що з психологічної точки зору переломний момент настав у січні. Саме тоді так звана "спеціальна військова операція" Путіна за тривалістю перевершила війну 1941–1945 років проти нацистської Німеччини.

"Відтоді кожен день посилює відчуття, що ми не гідні пам’яті наших дідів. Путін створив цей культ дідів, і тепер це обернулося проти нього", – сказав політолог і колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов.

Анастасія Кашеварова, відома російська медійна особистість, яка підтримує війну, підкреслила зміну настроїв у суспільстві, коли цього тижня зазначила в Telegram, що діди під час Другої світової війни "на цей час уже досягли Берліна, а ми з якоїсь причини продовжуємо просто погрожувати кулаками й нести нісенітниці про червоні лінії".

Українські атаки демонструють слабкість Путіна

Близько 70% населення Росії, включаючи райони, розташовані за 1000 миль від Росії і які вважали себе безпечними, тепер перебувають у зоні досяжності Києва. Спочатку ці атаки сприяли ефекту згуртування навколо прапора, але тепер, коли українські сили почали діяти ефективніше, вони лише демонструють слабкість Путіна, зазначає WSJ.

"Сьогодні Путіна сприймають як старого дідуся, який не знає реального стану справ у житті людей. Його більше не сприймають як захисника. Його більше не сприймають як Супермена", – сказав Олександр Баунов, старший науковий співробітник Центру Карнегі.

При цьому парад 9 травня став для Путіна пасткою, зазначають експерти.

"Якби Путін міг вільно вибирати, він би не проводив цей парад. Він не хоче стояти десь на відкритому повітрі, з огляду на збитки, завдані російській системі повітряного спостереження та ППО, а також те, як українські безпілотники та ракети вибирають місця для польотів. Але через квазірелігійне значення 9 травня він також не може не проводити парад", – каже військовий експерт Ніко Ланге.

Тепер усі росіяни – можливо, за винятком Путіна – почали розуміти, що війна йде не за планом. Галлямов, колишній спічрайтер Путіна, зазначає, що люди, яким раніше було байдуже до політики, тепер вважають модним висловлювати політичні погляди, турбуватися про страждання народу та скаржитися на владу. "Історично подібні віяння зазвичай передують революціям", – сказав він.

Парад Перемоги в Москві

Як пише The Times, щорічний парад до Дня Перемоги в Москві служив демонстрацією військової могутності РФ, однак цього року на ньому не буде бронетехніки. За даними видання, або Росія не може собі цього дозволити через потреби війни в Україні, або загроза з боку українських дронів занадто велика.

Forbes тим часом писав, що парад Путіна перебуває під загрозою зриву. Таким чином, війна дронів демонструє здатність Києва переносити бойові дії вглиб території РФ.

