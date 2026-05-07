В очікуванні наказу: 50 тисяч солдатів США підготувалися до можливого удару по Ірану, – NYT

Американські есмінці, авіаносці та елітні дивізії морської піхоти продовжують забезпечувати блокаду Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп направив близько 50 000 військовослужбовців для участі у війні проти Ірану, відправивши їх на авіаносцях, есмінцях, у складі експедиційних підрозділів морської піхоти та на бойових літаках. З парашутами в рюкзаках і наборами для виживання на боці, вони стали частиною оголошеної Трампом місії проти Ірану "щодо знищення їхніх ракет і стерття їхньої ракетної промисловості з лиця землі".

Зараз американські військові перебувають у стані бойової готовності в регіоні, тоді як Білий дім подає суперечливі сигнали щодо статусу військових дій, пише The New York Times. Наприклад, держсекретар Марко Рубіо заявив, що операція "Епічна лють" завершена. Міністр оборони Піт Хегсет же пояснив, що основні зусилля незабаром були спрямовані на те, щоб допомогти кораблям пройти через Ормузьку протоку, хоча Трамп пізніше уточнив, що навіть ці зусилля були призупинені.

Потім американський президент написав, що він покладе край війні та забезпечить безпечний прохід суден через протоку, якщо Іран "погодиться дати те, про що було домовлено", не вдаючись у подробиці. Він додав: "Якщо вони не погодяться, почнуться бомбардування".

Блокада і нарощування сил на Близькому Сході

ЗМІ пишуть, що ВМС США, як і раніше, забезпечують блокаду всього судноплавства в іранські порти та з них, введену після того, як Іран фактично закрив протоку. Військовий літак ВМС у середу вивів з ладу нафтовий танкер під іранським прапором, який намагався прорвати блокаду.

До початку війни в лютому на базах і кораблях на Близькому Сході, включаючи Саудівську Аравію, Бахрейн, Ірак, Сирію, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт, зазвичай перебувало близько 40 000 американських військовослужбовців. Але в міру того, як Трамп загострював війну, ця цифра зросла до понад 50 000 осіб, йдеться в матеріалі.

Точну кількість визначити складно через те, що Іран завдав удару у відповідь, атакувавши бази США, що змусило військових перекинути війська на інші бази та в інші місця, зокрема в самому регіоні, в Європі та навіть у Сполучених Штатах.

Ось огляд американських сил, які все ще приписані до цього регіону.

82-а повітряно-десантна дивізія

Близько 2000 десантників з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США перебувають на Близькому Сході – представники Міністерства оборони не уточнили, де саме – в рамках нарощування сил.

Ці війська могли б бути використані в спробі захопити острів Харк, центр іранського експорту нафти, хоча їм знадобилося б більше сил на землі, щоб утримати його, зазначили офіційні особи. І така операція була б пов’язана з ризиком втрат з боку США.

Або ж ці війська могли б стати частиною операції із захоплення аеродрому, пояснили військові експерти, хоча залишається незрозумілим, що Сполучені Штати робитимуть з аеродромом в Ірані після його захоплення.

Утримувати таку територію в країні, площа якої становить близько чверті площі континентальної частини Сполучених Штатів, з населенням понад 90 мільйонів людей, було б складно, зазначають журналісти.

31-й експедиційний загін морської піхоти

Прибуття 2500 морських піхотинців і ще 2500 моряків допомогло зберегти чисельність американських військ у регіоні на рівні понад 50 000 осіб.

Хоча досі незрозуміло, що можуть робити морські піхотинці з 31-го експедиційного загону, офіційні особи США підкреслили, що вони також можуть бути задіяні в операції із захоплення острова або іншої території.

Війська спеціального призначення

Кілька сотень бійців сил спеціальних операцій США прибули на Близький Схід у березні в рамках розгортання, покликаного надати Трампу додаткові варіанти, повідомили нещодавно два американські військові чиновники.

Як спеціалізовані сухопутні війська вони могли б бути задіяні в місії, спрямованій проти високозбагаченого урану Ірану на ядерному об'єкті в Ісфахані.

U.S.S. Abraham Lincoln і U.S.S. George H.W. Bush

Авіаносні ударні групи U.S.S. Abraham Lincoln та U.S.S. George H.W. Bush разом із супроводжуючими їх флотиліями військових кораблів та понад 10 000 моряків і морських піхотинців перебувають в Аравійському морі. Звідти вони можуть наносити удари по Ірану, використовуючи ракети та винищувачі, що запускаються з авіаносців.

Авіаносець "Буш" замінив "Джеральд Форд", який прямує до Атлантичного океану і зрештою повернеться до Норфолка, штат Вірджинія, зазначив один американський чиновник. На початку війни на "Форді" сталася пожежа в пральні.

Раніше УНІАН повідомляв, що незабаром Трамп пригрозив Кубі авіаносцем "Абрахам Лінкольн". Водночас він не надав більше інформації з цього приводу – чи є це гіпотетичною ідеєю, чи реальним планом Вашингтона в регіоні.

