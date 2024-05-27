Тренування розроблено таким чином, щоб бути доступним навіть для тих, хто не займався спортом роками.

Втрата жиру в ділянці живота може бути справжньою проблемою, особливо після певного віку. Але нова програма тренувань обіцяє ефективні результати з мінімальними витратами часу. Про це пише Express.

Зазначається, що це зручне для початківців тренування вимагає лише 10 хвилин щоранку та розроблено таким чином, щоб бути доступним навіть для тих, хто не займався спортом роками.

Шівон, експерт по менопаузі, поділилася в соцмережі тренуванням стоячи, яке мало навантажує, але спрямоване на м’язи живота. На відео вона по черзі притискала коліна до тіла стоячи.

"Жінки певного віку, згладьте живіт за допомогою цієї швидкої процедури, яку ви можете виконувати вдома. Все, що вам потрібно, це 10 хвилин щоранку. Це тренування для початківців чудове, навіть якщо ви не займалися спортом роками!" - підписала ролик тренер.

При цьому видання зазначає, що експерти заохочують жінок, які хочуть позбутися жиру на животі, споживати продукти, багаті поживними речовинами, які підтримують гормональний баланс, такі як листова зелень, нежирні білки та цільні зерна для цілісного підходу до втрати ваги.

Останні новини дієтології

Дієтолог назвав найкращі види чаю для втрати ваги. За словами Лорен Манакер, це зелений чай, чорний чай, чай улун, м'ятний чай, імбирний чай, чай з гібіскусу та чай ройбуш.

Вас також можуть зацікавити новини: