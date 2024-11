Сильнодіючі речовини в кордицепсі можуть перешкоджати росту ракових клітин.

Гриб кордицепс, який перетворив людей на зомбі в постапокаліптичному серіалі "Останній із нас" (The Last of Us), можна використати для створення ліків від раку.

Як пише Independent, про це йдеться у новому дослідженні вчених з Ноттінгемського університету. Зокрема, сильнодіючі речовини у цьому грибі можуть перешкоджати росту ракових клітин, порушуючи сигнали клітин, які за це відповідають.

Хімічна речовина виробляється помаранчевим грибком Cordyceps militaris, який заражає та захоплює гусениць. Науковці давно вважали, що це можна використати для створення ліків, але не розуміли, як саме це зробити.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі FEBS Letters, вчені вивчали вплив кордицепіну на активність тисяч генів у багатьох лініях клітин. Порівнюючи його ефекти з іншими методами лікування, які зареєстровані в базах даних, науковці виявили, що він діє в усіх випадках.

"Наші дані підтверджують кордицепін як провідну сполуку для розробки протипухлинних препаратів", — пишуть вони дослідженні.

Кордицепін перетворюється на кордицепінтрифосфат, який імітує клітинний енергоносій АТФ. Кордицепін трифосфат впливає на ріст клітин і, на думку вчених, може впливати на ракові клітини.

"Ми досліджували вплив кордицепіну на ряд захворювань протягом кількох років, і з кожним кроком ми наближалися до розуміння того, як його можна використовувати як ефективний засіб лікування... Одна із захоплюючих подій полягає в тому, що стало простіше і дешевше проводити ці дуже великі експерименти, тому ми змогли досліджувати тисячі генів одночасно", — сказала співавтор дослідження Корнелія де Мур.

Згідно з останніми результатами, кордицепін може стати "хорошою відправною точкою" для нових ліків від раку. Зокрема, його похідні можуть використати для виробництва трифосфатної форми препарату, який матиме такий же ефект.

Нове дослідження також може допомогти контролювати вплив кордицепіну на пацієнтів, оскільки вчені тепер мають дані, що вказують на певні гени, які реагують на з’єднання.

Лікування раку - новини

Група вчених під час дослідження практично розробили новий препарат, який дасть змогу вилікувати рак і водночас не зашкодити здоров'ю людини.

Під час дослідження вдалося описати розробку абсолютного нового біологічного препарату, який впливає на мутований раковий білок HER2, що мутував, і не атакує його нормальний аналог на здорових клітинах.

За даними Financial Times, рак у світі стрімко молодшає. В групі G20 індустріально розвинутих країн рівень захворюваності на кілька видів раку зростає швидше серед молоді.

У Великій Британії пацієнт, хворий на рак легенів, Януш Рач став першою людиною, яка випробувала нову терапію, що може принципово змінити підхід до лікування цього захворювання.

