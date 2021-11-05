Поліція спровадила з акції під Офісом президента хлопця, який так і не зміг підтвердити, що є повнолітнім.
Свідком інциденту став кореспондент УНІАН.
Під ОП проходила акція, де закликали президента Володимира Зеленського відправити у відставку з посади голови КМДА Віталія Кличка. В перших рядах учасників акції стояли з десяток юнаків і дівчат, на вигляд явно неповнолітніх.
Спочатку у поліцейських, які охороняли громадський порядок на площі перед будівлею ОП, виникли питання до організаторів щодо цих дівчат, оскільки одна з них раніше, за словами поліцейського "оголяла груди" на інших акціях. Організатори запевнили поліцію, що нічого подібного на їхній акції не буде.
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Через деякий час хлопець, також на вигляд неповнолітній, взяв мегафон і почав скандувати гасла, ходячи перед іншими учасниками акції. Поліцейські поцікавилися, чи є йому 18 років, а якщо немає, то чому він не на дистанційному навчанні вдома посеред робочого дня.
Юнак не мав при собі ні документів, ні телефона. Тоді поліцейські відвели його в бік і запропонували зробити дзвінок мамі, щоби та підтвердила його вік. Хлопчина зателефонував ніби-то мамі і запитав: "Мамо, мамо, мені ж є вісімнадцять?"
Переконливої відповіді поліцейські так і не почули і вже самі почали говорити з жінкою, сказавши, що якщо вона не підтвердить вік свого сина, то його заберуть у райвідділок, куди вона має приїхати з документами і його забрати. На це жінка відповіла, що не має часу.
В результаті, поліцейські відпустили юнака, наказавши залишити акцію, раз він не зміг підтвердити, що має 18 років.
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