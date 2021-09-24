Хвилясті папуги їли просо просто з долоні канцлерки.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася зі своїми виборцями напередодні голосування у неділю.

Про це пише DW.

Зграя австралійських веселкових лорікетів буквально оточили Меркель, коли вона відвідала пташиний парк Марлоу.

Пташки літали навколо німецької канцлерки і їли з невеликого паперового стаканчика, наповненого "нектаром лорі", зробленого з пилку сушених квітів, фруктового цукру, злаків та води.

Читайте такожFacebook банить російського тренера з "цікавим" прізвищемМеркель, котра була на посаді канцлера 16 останніх років, здійснила прощальну поїздку по своєму виборчому окрузі у північному штаті Мекленбург-Передня Померанія.

Хвилясті папуги їли просо просто з долоні канцлерки.

"Ні, ні, я відмінно впоралась з папугами", – відповіла Меркель, коли їй запропонували взяти більшого птаха – європейського філіна.

Замість цього Меркель дала можливість сфотографуватися своєму наступнику 33-річному Георгу Гюнтеру.

Фото усміхненої канцлерки у мережі миттєво стало мемом.

Меркель сьогодні відвідала пташиний зоопарк, і ці фотографії – все. Це не фотошоп, це було насправді.

Пташки – не їхні улюблені тварини

Висновки після 16 років керівництва Меркель:

Краще вино на даху, ніж пташка у руці

Ангела Меркель зробила неочікуваний візит у парк птахів Марлоу. Австралійські папуги та індички їли насіння з її рук. У якийсь момент один з них щипнув її за палець, що викликало реакцію, яка не залишилась непоміченою фотографами.

Раніше Меркель пообіцяла покинути політику після виборів у Німеччині цієї неділі. За місце канцлера борються кандидат від соціал-демократів Олаф Шольц, Анналена Бербок від "зелених" та Армін Лашет від християнських демократів.

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Автор: Яна Ставська