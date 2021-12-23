Користувачі зазначили, що тепер дружина президента Олена Зеленська також є військовозобов'язаною.

В Україні набрав чинності наказ Міністерства оборони про те, що жінкам-представницям багатьох поширених професій доведеться стати на облік військовозобов'язаних.

Користувачі соціальних мереж на це бурхливо відреагували масою дописів та "вибухнули" купою мемів. Найбільш активними були саме жінки.

Деякі з користувачі зазначили, що тепер дружина президента Олена Зеленська також є військовозобов'язаною.

"Ну й з приводу наказу Генштабу. Філософи країні не треба, попри овер моїх 15 років в піарі та журналістиці, дивляться тільки на диплом. Перша леді має встати на облік. Дружина Арахамії має стати на облік", - написала Тетяна Даценко.

"Доповідаю: наказ Міноборони #313 сприйняла радо та піднесено! Працююча жінка, що тимчасово перебуває у декретній відпустці, завжди готова стати на військовий облік, пройти відповідні навчання, збори (бажано на Десні, а не Шрілані), а також виспатися у наметі та попити гарячого, а не сто годин тому охолого, чаю", - відзвітувала Дзвіна Погребенник.

Не оминули увагою і феміністок, які борються за рівні права чоловіків та жінок.

"Феміністки борються за рівні права, а нам тепер в військкомати йти. Жартую і перебільшую, єслі шо. Всіх і так знімуть в армію", - пожартувала ведуча Дар'я Бура.

Також користувачі висловились щодо сумнівності подібного указу Міноборони.

При цьому деякі заявили про готовність йти на фронт. Традиційно почали з'являтися й меми.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).