У постанові зазначається, що чоловік має право вимагати страхову компенсацію за лікування.

Суд у Німеччині визнав, що чоловік, який послизнувся, йдучи кілька метрів від свого ліжка до робочого столу, може претендувати на страхування від нещасних випадків на робочому місці, оскільки технічно він добирався до роботи.

Таке рішення виніс німецький вищий федеральний соціальний суд, інформує The Guardian.

Чоловік працював дистанційно з дому та прямував до свого столу поверхом нижче. На сходах він послизнувся і пошкодив собі спину.

Читайте такожУкраїнець інсценував свою смерть заради 6 мільйонів доларів і поїхав подорожуватиСтрахова компанія роботодавця відмовилася покривати лікування як травму на роботі, а два суди нижчої інстанції розійшлися в думках щодо цієї ситуації. Однак вищий суд заявив, що "перше ранкове пересування від ліжка до домашнього офісу було страховим робочим маршрутом".

"Позивач постраждав на роботі, коли впав уранці дорогою до свого домашнього офісу", - йдеться у заяві.

У судових документах не зазначається, чи працював чоловік із дому через пандемію, чи так було й раніше. Однак в постанові йдеться, що закон поширюється на "віддалені робочі місця", отже позивач може претендувати на компенсацію.

Як повідомляв УНІАН, анонімні автори криптовалюти Unvaxxed Sperm (у перекладі – невакцинована сперма), що 2 і 3 грудня показала неабиякі темпи зростання, справді виявилися противниками вакцинації.

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Автор: Марта Гичко