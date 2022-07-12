Петиція на сайті президента вже набрала понад 25 тисяч підписів.

В Одесі запропонували замість пам'ятника російській імператриці Катерині II встановити монумент американському порноакторові Біллі Геррінґтону, який знімався в гей-фільмах.

Така петиція з'явилася на сайті президента 20 травня, а станом на вівторок, 12 липня, набрала понад 25 тисяч підписів, і тепер її має розглянути український лідер Володимир Зеленський.

У петиції зазначається, що Катерина ІІ своїми діями завдала великої шкоди українській державності та культурі й сам факт встановлення її пам'ятника був страшною помилкою.

"...кожен день його подальшого існування сигналізує про те, що Одеса знаходиться в зоні російського культурного впливу. Час це змінити", - йдеться в документі.

У петиції пропонується замість пам'ятника Катерині II встановити такий монумент - Херрінґтон сидить з пляшкою пива за барною стійкою.

У документі стверджується, що встановивши такий пам'ятник, зокрема, українська сторона покаже, що Одеса - не частина російської культури, а має свою культуру й почуття гумору, а також буде дано чіткий сигнал про підтримку ЛГБТ-спільноти.

Раніше стало відомо, що в Україні необхідну кількість голосів набрала петиція про легалізацію одностатевих шлюбів. Тепер пропозицію має розглянути Володимир Зеленський.

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