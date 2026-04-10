Не лише вздовж свого кордону: Зеленський розкрив, де Росія планує створити буферну зону

Водночас метою РФ на квітень є захоплення Дружківки, Костянтинівки та Покровська, зазначив президент.

Російські окупанти хочуть створити буферну зону вздовж не лише кордону з Україною, а й Білорусі. Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНІАН.

"Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози. Загроза там, де є скупчення російських військових. Сьогодні ми бачимо скупчення на інших напрямках – на півдні, на Запорізькому напрямку. Головна їхня ціль незмінна – Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що росіяни планують до кінця квітня захопити низку населених пунктів на Донеччині. А саме – Дружківку, Костянтинівку та Покровськ.

"Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою – у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для росіян це зробити", – додав Зеленський.

Також він зазначив, що Україна за місяць знищує таку ж кількість російській окупантів, як Москва мобілізує. Однак попри це, кількість ворожого угруповання на території України зростає.

"Ми вважаємо, що вони за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву збільшують своє угруповання. І ми це обговорювали з Головнокомандувачем і начальником Генштабу – як протидіємо. Вважаємо, що для росіян це ризикований крок, бо такими діями вони послаблюють свої кордони з іншими державами, а там для них ситуація непроста. Але тим не менш вони на це пішли", – зазначив Зеленський.

Президент також зазначив, що РФ й надалі продовжить обстрілювати прифронтові громади. Зокрема, Херсонську, Дніпропетровську область, а також Нікополь та Одесу.

"Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони. Де зможуть тероризувати FPV-дронами – дешевими дронами у великій кількості, – будуть це робити. Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика", – пояснив Зеленський.

Раніше бригадний генерал Павло Паліса повідомив, що хоч основна увага РФ цьогоріч буде зосереджена на Донеччині, однак ворог планує також створення буферної зони, зокрема і у Вінницькій області. Він зазначив, що ворог має амбітні плани на фронт, однак сил для їх реалізації він не бачить.

Як зазначив військовий експерт Іван Ступак, Росія також має плани і на Одесу та на Київ. Однак на практиці це лишається тільки планами, які їм наврядчи вдасться реалізувати.

