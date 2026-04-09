В Україні для евакуації поранених використовуватимуть важкі дрони, – Forbes

У дронів є серйозний недолік: на відміну від вертольотів, на борту немає медика, який міг би стабілізувати стан пацієнта під час транспортування.

Україна активно розвиває важкі мультикоптери, здатні евакуювати поранених з поля бою. Це може кардинально змінити систему медичної допомоги на фронті та відкрити нові можливості для повітряних операцій, пише Forbes.

Згідно з інформацією, мова йде про так звані heavy-lift дрони – збільшені версії мультикоптерів, які вже використовуються для логістики, мінування та бомбардувань. Тепер їх розглядають як засіб для транспортування людей, насамперед поранених, в умовах, де традиційна евакуація стає надто небезпечною.

Як пише видання, особливу роль відіграє так звана "сіра зона" – ділянка протяжністю понад 16 кілометрів від лінії фронту, контрольована ворожими дронами. Саме там евакуація поранених залишається найскладнішою: наземна техніка часто не доходить до медпунктів, тому все частіше використовуються роботизовані платформи, іноді з броньованими капсулами для захисту від FPV-дронів.

На цьому тлі українські військові вже тестують різні способи евакуації, заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський:

"Ми вже тестуємо повітряні платформи для евакуації поранених. Це майбутнє".

Згідно з інформацією, розвиток таких систем безпосередньо пов'язаний з концепцією "золотої години" – критичного періоду, протягом якого доставка пораненого до повноцінної медичної допомоги різко підвищує шанси пораненого на виживання. Однак у дронів є серйозний недолік: на відміну від вертольотів, на борту немає медика, який міг би стабілізувати стан пацієнта під час транспортування.

Крім евакуації, технологія дронової евакуації відкриває можливість для нового типу повітряних операцій. Йдеться про застосування важких дронів для перекидання штурмових груп, пише видання.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Росія поки що випереджає Україну у виробництві оптоволоконних дронів, однак є кілька сфер, де перевага на нашому боці.

Крім того, нещодавно ЗСУ провели на фронті першу повністю роботизовану операцію. У ній брали участь дрони-камікадзе, мобільні турелі, ударні повітряні дрони, FPV-дрони, великі мультикоптери, а також дрони, які передавали зображення з місця подій. Завдання полягало в пошуку місць дислокації окупантів і створенні умов для просування підрозділів Сил оборони. Операція виявилася успішною.

