Велика Британія та Норвегія провели операцію на тлі активності російських підводних човнів, – АР

Велика Британія та Норвегія посилюють оборонну співпрацю на тлі зростання активності російських підводних човнів у Північній Атлантиці. Про це заявив очільник міністерства оборони Великої Британії Джон Хілі, звинувативши Москву у використанні відволікаючого фактора війни з Іраном для активізації ворожої діяльності проти Європи, повідомляє Associated Press.

Міністр заявив, що фрегат Королівського військово-морського флоту, літаки та сотні військовослужбовців брали участь у відстеженні російського ударного підводного човна та двох розвідувальних субмарин, що діють на північ від Великої Британії. Сили запобігли проведенню розвідувальними суднами "огидних" дій проти підводної інфраструктури, пише видання.

Союзники провели багатотижневу військову операцію зі стримування російських підводних човнів-шпигунів поблизу підводних кабелів у Північній Атлантиці. Основна увага приділялася захисту критично важливої підводної інфраструктури, включаючи інтернет-кабелі та енергетичні об'єкти. У Лондоні та Осло вважають, що російські підводні сили становлять зростаючу загрозу для цих систем, пише видання.

Хілі заявив, що російські судна в результаті покинули місце проведення операції, яка тривала понад місяць. За його словами, немає жодних ознак пошкодження кабелів або труб, йдеться в повідомленні.

За даними агентства, Росія активно розвиває свої підводні можливості, включаючи не тільки бойові субмарини, але й спеціалізовані судна, здатні діяти на великій глибині та потенційно втручатися в роботу інфраструктури.

На цьому тлі країни посилюють обмін розвідданими та планують розширити спільні морські операції та патрулювання. Особлива увага приділяється північним районам, що мають стратегічне значення для енергопостачання та зв'язку Європи, йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що підводні кабелі забезпечують значну частину світового інтернет-трафіку та фінансових транзакцій, що робить їх вразливою ціллю у разі загострення ситуації.

Влада двох країн підкреслює, що поглиблення співпраці – це відповідь на зміни в ситуації у сфері безпеки та необхідність швидше реагувати на потенційні загрози.

Інші загрози з боку Росії

Раніше екс-генсек НАТО і міністр оборони Великої Британії Джордж Робертсон попередив, що британцям потрібно підготуватися до сценарію великого конфлікту. Згідно з його заявою, громадяни недостатньо підготовлені до потрясінь війни з Росією на простому побутовому рівні, пише The Times.

Крім того, президент Литви Гінатас Науседа заявив, що його країна готується до можливого наступу Росії на країни НАТО в найближчі кілька років. Він зазначив, що прогноз нападу РФ на країни НАТО до 2030 року є реалістичним і до нього потрібно бути готовим.

